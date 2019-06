Pamela Anderson susţine că a fost bătută de fostul iubit, fotbalistul Adil Rami: „A fost ca într-o închisoare. E un sociopat“

După ce a anunţat recent că s-a despărţit de Adil Rami din cauza infidelităţii, Pamela Anderson îl acuză pe sportiv că a abuzat-o psihic şi fizic şi îl descrie drept „un monstru şi un sociopat“.







Pamela Anderson a publicat pe site-ul său un schimb de mesaje avut cu fosta parteneră a lui Rami în care ambele împărtăşeau traumele suferite în relaţia cu el. Pamela Anderson şi Adil Rami şi-au început relaţia în 2017, iar sportivul a cerut-o de mai multe ori în căsătorie, însă vedeta a refuzat din cauza problemelor pe care le aveau în relaţie.





„Am încercat să-l părăsesc în repetate rânduri. M-a rănit foarte rău – fizic şi mental. Este un narcisist înspăimântător. Era extrem de gelos, paranoic, mi-a alungat prietenii, oamenii cu care colaboram. M-a izolat astfel încât să nu mai pot vorbi cu nimeni. Mă acuza mereu că sunt cu alţi bărbaţi. Nu aveam voie să consum alcool decât în prezenţa lui. A fost ca într-o închisoare, nu am mai trăit niciodată aşa ceva. Uneori era de-a dreptul crud cu mine. Vara trecută m-a tras de păr şi m-a tăvălit pe jos pentru că am încercat să mă despart de el. Mi-a zdrobit ambele mâini, după şase luni m-am dus la spital pentru că mă durea îngrozitor, nici măcar nu puteam să scriu sau să deschid o sticlă cu apă. Am făcut multe injecţii, mi-am revenit, dar m-a rănit din nou“, a povestit Pamela Anderson.





Vedeta a făcut public şi mesajul pe care l-a primit de la sportiv după ce a anunţat despărţirea de el. În acel txt, Rami recunoaşte că a rănit-o şi spune că regretă acest lucru, cerându-i o nouă şansă.





Pamela Anderson este cunoscută pentru implicarea în proiecte care condamnă violenţa domestică, după ce chiar ea a fost victimă în prima ei căsnicie, cu bateristul formaţiei Motley Crue, Tommy Lee. Muzicianul a şi fost condamnat la şase luni de închisoare pentru violenţă domestică. Anderson şi Lee au doi copii împreună, Brandon şi Dylan. Pamela Anderson a mai fost căsătorită cu muzicianul Kid Rock şi cu jucătorul american de poker Rick Salomon.





