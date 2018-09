Pălăria lui Indiana Jones, vândută cu 450.000 euro. Cât au plătit colecţionarii pe motocicleta lui „Batman” sau sabia laser a lui Dark Vader

Pălăria a fost vândută cu aproape 400.000 de lire, preţ care a depăşit cu mult estimările experţilor, relatează vineri AFP.

Piesa vedetă a lotului, vesta purtată de personajul Han Solo, interpretat de Harrison Ford în episodul V al seriei Star Wars, 'Imperiul Contraatacă' (The Empire Strikes Back) nu a avut totuşi succesul scontat: preţul maxim de licitaţie de 450.000 de lire (507.000 de euro), s-a situat sub preţul de rezervă (sau preţ de siguranţă) de 500.000 de lire.

"Preţul de rezervă este fixat în funcţie de vânzarea altor accesorii Star Wars, a rarităţii articolului, a popularităţii filmului şi a utilizării acestui obiect în film", a informat compania Prop Store, care a organizat evenimentul. Compania a precizat că ofertele cele mai ridicate au fost formulate la închiderea licitaţiei, lăsând să se înţeleagă că vesta va fi totuşi vândută.

Pălăria fedora purtată de Harrison Ford în Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark a fost adjudecată cu 393.600 de lire (443.000 de euro), depăşind amplu preţul estimat de 300.000 de lire.

Creaţia pălărierului italian Borsalino permite companiei Prop Store să stabilească un nou record. Până acum recordul era deţinut de motocicleta care a apărut în numeroase filme din seria 'Batman' şi adjudecată cu 300.000 de lire (333.000 de euro) la o licitaţie precedentă.

Prop Store organizează în fiecare an din 2014 licitaţii de obiecte utilizate la turnările unor filme. Compania estimează să atingă un nou record de vânzări de 3,5 milioane de lire (3,9 milioane de euro), pentru ediţia din 2018.

Sabia laser a lui Anakin Skywalker, sau a lui Dark Vader, personaj central din saga Star Wars, a fost adjudecată vara aceasta cu 110.000 de lire (124.000 de euro).

Hoverboard-ul lui Marty Mcfly, interpretat de Michael J. Fox în 'Back to the Future', a atins suma de 30.000 de lire (34.000 de euro). În schimb, o replică în mărime naturală a maşinii DeLorean, concepută de personajul Doc.Brown pentru a călători în timp, nu şi-a găsit cumpărător.