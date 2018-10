Ozana Barabancea, mesaj de susţinere a referendumului: „Aşa am fost eu învăţată în minunata mea familie de intelectuali credincioşi“ VIDEO

Ozana Barabancea, membră a juriului în show-ul „Te cunosc de undeva“, de la Antena 1, a transmis un mesaj video, pe pagina ei de Facebook, prin care susţine referendumul de revizuire a Constituţiei pe tema familiei tradiţionale.

Artista i-a îndemnat pe fanii ei să meargă la vot în zilele de 6 şi 7 octombrie şi să voteze în favoarea familiei „formată dintr-o mămică şi un tătic“.



Ozana Barabancea a explicat şi faptul că a crescut într-o familie de intelectuali credincioşi, de la care a învăţat să trăiască după valorile morale creştineşti.

„Cu bucurie în suflet vă spun că am decis să vă invit să mergem la referendum în zilele de 6 şi 7 octombrie şi să susţinem familia formată dintr-un tătic şi o mămică, un bărbat şi o femeie. Pentru că aşa am fost eu învăţată în această minunată familie a mea de intelectuali credincioşi, pentru că aşa îmi educ şi eu copiii, să aleagă fericirea şi pentru că Hristos ne iubeşte pe noi, toţi păcătoşii, dar nu iubeşte păcatul. Să fim binecuvântaţi“, şi-a încheiat artista mesajul.

Într-un interviu pentru Adevărul, Ozana Barabancea a povestit că tatăl ei a fost director de fabrică în perioada ceauşistă, iar mama acesteia, care a murit când artista avea doar 14 ani, a fost arhitectă şi cea care a îndemnat-o spre muzică. De altfel, sora Ozanei Barabancea lucrează în domeniul IT.

În plus, în acelaşi interviu, artista mărturisea că susţine familia tradiţională: „Eu consider că dacă ai deviaţii şi dacă nu vrei să ţi le înfrânezi este dreptul tău, dar stai departe de mine şi nu îmi impune mie să consider acest lucru o normalitate. Nu fi agresiv, fă-ţi treaba ta discret şi nu mă obliga pe mine să-ţi strâng mâna şi să-ţi spun ce minunat eşti. Nu am să te blamez, dar nici nu pot să îmi pierd prea mult timp cu tine. Nu am nimic cu nimeni, dar agresivitatea asta impusă mi se pare un abuz incalificabil. Am prieteni gay, mă înţeleg foarte bine cu ei. Dar să mă invite la nunta lor... îţi dai seama că n-aş merge“.

Ozana Barabancea este divorţată şi are doi copii.

Printre persoanele publice care s-au declarat pro-referendum se numără activista anti-vacin Olivia Steer, rapperul Tudor Sişu şi cântăreaţa de muzică populară Sofia Vicoveanca.



De cealaltă parte a baricadei, mai multe vedete şi artişti s-au alăturat unei campanii online, „Iubirea nu se votează“, care are drept scop boicotarea referendumului. Având sloganul „Iubirea nu se votează“, artiştii transmit mesaje video în care explică de ce ei nu merg la vot şi îndeamnă românii să nu se prezinte, la rândul lor, la urne.

Printre vedetele care s-au alăturat campaniei online şi care s-au poziţionat astfel împotriva referendumului se numără cântăreaţa Andreea Bălan (33 de ani), coregraful şi dansatorul Emil Rengle (27 de ani), fashion editor-ul revistei Elle România, Maurice Munteanu (40 de ani), actorul Vladimir Drăghia (32 de ani), dar şi fiul vitreg al Gabrielei Firea, tânărul designer Răzvan Firea (28 de ani).