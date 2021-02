Otniela Sandu şi Radu Constantin, culisele unei poveşti de iubire: „Felul cum am început relaţia a fost foarte diferit faţă de tot ceea ce am experimentat până acum”

Sunt împreună doar de câteva luni, însă Radu şi Otniela trăiesc ceea ce putem numi o poveste de dragoste modernă. Mi-a luat ceva vreme să-i prind pe amândoi, unul lângă celălalt, pentru că el este extrem de ocupat, dar şi extrem de talentat. A produs două seriale difuzate exclusiv online, DM şi Şcoala Invers, este speaker motivaţional şi are propria agenţie de marketing. Despre cum s-au cunoscut, cum s-au cucerit şi care este dinamica relaţiei lor în vremurile în care timpul costă din ce în ce mai mulţi bani, am stat de vorbă cu ei într-o seară, aproape de miezul nopţii. Şi pot spune că după multe interviuri cu vedete, am admirat dezinvoltura cu care privesc asumarea publică a unei relaţii aflate la început de drum.

Noi două am vorbit ultima dată în iulie, când îmi spuneai că e cineva în sufletul tău, dar nu e nimic mai mult. Era vorba despre Radu? Radu Nu, nu eram eu. (râde) Otniela Nu era vorba despre el, dar dacă n-a fost nimic mai mult, înseamnă că nu a contat. Citeşte mai multe aici!