Oprah Winfrey, regina mass-media. Dramele trăite şi succesul în televiziune

Este prima multi-miliardară de culoare din lume şi cea dintâi femeie care să deţină şi să producă propriul show TV. Moderatoarea celui mai de succes talk show din istoria televiziunii americane, The Oprah Winfrey Show, are propria revistă glossy (O, pe coperta căreia apare la fiecare număr), conduce un canal TV, OWN, şi este cel mai mare filantropist de culoare din istoria Americii, fundaţia ei, Angel Network, strângând peste 50 de milioane de dolari pentru victimele uraganului Katrina şi educarea fetelor din Africa de Sud.

Cea mai influentă femeie de pe suprafaţa pământului, conform Life, i-a adus lui Barack Obama cel puţin un milion de voturi doar prin simpla ei susţinere (fenomen denumit „efectul Oprah“), transformă orice carte promovată de ea în Oprah’s Book Club într-un bestseller şi a fost cea care l-a convins, în 1994, pe preşedintele Bill Clinton să facă o lege care să permită crearea unei baze de date, la nivel naţional, cu privire la pedofili.