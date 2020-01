Omagiile aduse de artişti bateristului Neil Peart: „Lumea a pierdut un adevărat gigant din istoria rock and roll“

Liderul Foo Fighters, Dave Grohl, fost toboşar al grupului Nirvana, care a prezentat trupa Rush la ceremonia de includere în Rock and Roll Hall of Fame, a scris pe Twitter:

„Lumea a pierdut un adevărat gigant din istoria rock and roll. Inspiraţie pentru milioane de oameni cu un sound inconfundabil care a făcut ca generaţii de muzicienii (ca mine) să ia două beţe şi să îşi urmeze un vis. I se spunea Profesorul cu un motiv: Toţi am învăţat de la el. Mulţumesc, Neil, pentru că ai făcut vieţile noastre mai bune cu muzica ta“.

Taylor Hawkins, bateristul trupei Foo Fighters, a adăugat: „Neil Peart a avut mâinile lui Dumnezeu“.

Toboşarul Mike Portnoy, fost membru al trupei Dream Theater, a spus despre Peart că este „unul dintre cei mai mari eroi ai mei din toate timpurile“: „Va fi mereu un mentor şi un erou pentru mine şi influenţa lui asupra mea, ca toboşar, timp de 40 de ani este absolut imposibil de măsurat. Dar dincolo de asta, de vreo 15 ani, a fost un prieten... întotdeauna un domn şi o gazdă amabilă. (...) Din păcate, cunoşteam starea de sănătate a lui Neil de mai mulţi ani şi mereu m-am temut de această veste, dar tot sunt şocat“.

Billy Corgan a scris pe Instagram: „La moartea lui Neil Peart, vă rog să îmi permiteţi să mă alătur vocilor care laudă incredibilul muzician şi poet. Influenţa lui asupra Smashing Pumpkins este de neşters. Nu există niciun toboşar în rockul modern care să nu fi auzit de el şi să nu-i spună numele cu un respect care este rezervat pentru foarte puţini. Ca textier, domnul Peart este fără comparaţie. Îi sunt veşnic îndatorat şi, umil, pot spune că, deşi nu l-am întâlnit vreodată, am simţit că l-am cunoscut ca prieten“.

Toboşarul trupei Anthrax, Charlie Benante, a spus: „Există baterişti şi există Neil Peart“.

Compozitorul brian Wilson, membru Beach Boys, a spus că regretă moartea lui Peart, „unul dintre cei mai mari baterişti“.

Max Weinberg de la E Street Band a scris pe Twitter că deplânge moartea „legendarului“ Peart, „un om cu adevărat bun“.

„A creat o lume cu totul nouă pentru mulţi dintre noi“, a spus Stephen Drodz de la Flaming Lips.

Lars Ulrich de la Metallica şi-a exprimat recunoştinţa pentru inspiraţia pe care a reprezentat-o Neil Peart pentru el şi mulţi alţii, iar primăria oraşului Toronto, unde a fost înfiinţată trupa Rush, şi-a exprimat condoleanţele pe Twitter: „Cel mai mare baterist din toate timpurile a murit“.

Neil Peart era cunoscut pentru tehnica şi stilul unice. El s-a alăturat trupei Rush în 1974 şi s-a retras în 2015, după ultimul turneu al grupului.

Rush, din care fac parte solistul Geddy Lee şi chitaristul Alex Lifeson, semnează piese precum „The Spirit Of Radio” şi „Tom Sawyer”.

Formaţia progressive rock Rush a fost înfiinţată în 1968, în Toronto, Canada. Trupa a cunoscut succesul în formula Geddy Lee (voce, bas, clape), Alex Lifeson (chitară), Neil Peart (tobe).

Rush a primit şapte nominalizări la premiile Grammy şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2013. În 2015, trupa care a lansat 20 de albume de studio, a anunţat că renunţă la turneele mondiale. În decembrie 2016, Rush a sărbătorit patru decenii de la lansarea albumului „2112”, iar o ediţie specială, „2112- 40th”, a fost lansată în format CD şi DVD. Dave Grohl, Taylor Hawkins şi producătorul Nick Raskulinecz, Alice in Chains, Billy Talent şi Steven Wilson apar pe acest disc interpretând piese ale grupului canadian.

Rush a fost complet inactivă de când a încheiat turneul „R40 Live”, în 2015. În documentarul „Time Stand Still” (2016) a fost dezvăluit că Neil Peart a avut serioase probleme fizice în timpul turneului.

Neil Peart era căsătorit cu fotografa Carrie Nuttall şi avea o fiică, Olivia.