Oana Tache s-a căsătorit, iar cununia civilă a fost oficiată chiar de sora mirelui. Mirii au sărbătorit într-un mod inedit FOTO

FOTO Facebook Oana Tache

Sora mirelui, Irina Onescu, a fost aleasă în 2016 primar al comunei arădene Petriş şi a fost catalogată rapid drept „cea mai nonconformistă primăriţă din România“, apărând în mai multe articole de presă.

„Sunt femeie, am 32 de ani, sunt necăsătorită, am părul roz, tatuaj pe spate, vorbesc mult şi colorat şi nu prea dau pe la biserică. Unde mai pui că sunt şi mitică (bucureşteancă). Şi da, cu toate astea, de un an de zile sunt Primarul comunei Petriş din judeţul Arad. Un Primar tânăr, independent şi idealist, care crede în oameni şi în potenţialul lor de a face lucruri măreţe. Ce să mai, o naivă...”, scria Irina Onescu într-o postare pe Facebook , care a strâns în patru zile 2.700 de reacţii şi peste 240 de redistribuiri.