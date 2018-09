Oana Roman sare în apărarea lui Dan Bittman: E un mare artist care a lăudat un politician şi apoi a scris tâmpenii pe Facebook. Nu merită atâta ură şi cruzime

Oana Roman a publicat un mesaj în mediul online în care iniţial vorbeşte despre ură şi cum aceasta „alină pe moment frustrările“, însă „nu e bună în niciun context şi cu niciun motiv“ pentru România:

„Dacă ne lăsăm mânaţi de ură nu evoluăm, nu reuşim să reparăm greşeli şi nu rezolvăm nimic. Ura e total neproductivă şi este semnul poate cel mai specific al oamenilor primitivi. Din păcate, e multă ură în România. Pare că singura posibilitate de a manifesta frustrările legate de sărăcie şi de nenorocirea asta în care trăim este ura. Nu ştim să ne manifestăm altfel. Şi atunci urâm. Dar asta nu ne ajută nici să ne fie mai bine, nici să schimbăm ceva. Ne alină pe moment frustrările, atât. Ce ne facem, însă, după ură? Asta nu prea se întreabă nimeni! Ura asta nu ne dă de mâncare şi nu ne face fericiţi. Am încasat multa ură, ani mulţi. Din cauza lui tata, din cauză că pentru mulţi sunt doar o grasă enervantă care totuşi are succes. Şi am dus-o singură. Nu mi-a luat nimeni apărarea public. Cel puţin nimeni apropiat. Am trăit ani de zile ducând un munte de ură aruncat de alţii în cârca mea. A fost al naibii de greu. Mi-am dorit de multe ori să-mi ia şi mie cineva apărarea, să simt că nu mai sunt atât de singură. Nu s-a întamplat. De aceea, sunt cazuri în care simt nevoia să iau apărarea unor oameni care înghit multa ură.“

După această prelegere despre ură, vedeta l-a adus în discuţie pe Dan Bittman şi i-a luat apărarea, considerând că nu este singurul artist care cântă sau prezintă concerte ale primăriilor. Vedeta a pus reacţiile vehemente la adresa cântăreţului pe seama urii pe care oamenii o simt pentru PSD, singura greşeală a solistului trupei Holograf fiind aceea că „a răspuns aiurea pe Facebook“. Oana Roman face trimitere în mesajul ei şi la reacţia jurnalistului şi scriitorului Radu Herjeu, care este şi membru în Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA).



„De câteva zile încoace, Dan Bittman e pus la zidul infamiei. Nu zic că n-a greşit. A greşit când a răspuns aiurea pe Facebook. Altfel, mai sunt alţi zeci de mari artişti care de ani de zile cântă sau prezintă concerte ale primăriilor. Şi asta de zeci de ani. Şi ei mulţumesc celor care i-au invitat, şi ei încasează sume mari. Greşesc cu ceva? Eu zic că nu. Eu zic că dacă cer bani mulţi şi îi şi primesc, greşeala nu e a lor. Ei îşi fac treaba. Ce a făcut Bittman fac mulţi artişti în toată ţara şi în toate sectoarele din Bucureşti. Doar că dintr-un motiv pe care nu îl înţeleg li s-a căşunat oamenilor doar pe el. Aşa cum spunea Radu Herjeu (jurnalist şi scriitor), «nu a violat pe nimeni, nu a omorât pe nimeni, nu a diluat dezinfectanţi, nu a schingiuit niciun animal, nu a înşelat vreo bătrânică pentru a-i fura pensia, nu a agresat sexual un minor, nu şi-a bătut iubita, nu a dat mită ca să ia o fabrică la preţ de nimic, nu şi-a tatuat zvastica pe frunte, nici măcar nu a tăiat un copac fără autorizaţie».

Hai să nu mai aruncăm cu piatra înainte să fim siguri că noi suntem impecabili. Dacă urâm un partid şi rămânem doar la stadiul de ură, nu ajungem nicăieri. Omul ăsta e până la urmă un mare artist care a lăudat un politician şi apoi a scris tâmpenii pe Facebook. Sigur asta nu merită atâta ură şi atâta cruzime. Ăia care fură zeci de milioane din buzunarele voastre o duc bine mersi şi nu vorbesc doar de politicieni. Dacă el îşi cerea scuze pur şi simplu pentru comentariile aiurea, era perfect. Dar i-a lipsit un bun PR. În rest, a făcut ceea ce fac 90% din artiştii din România. Şi n-am văzut unul care să-i ia partea“, a concluzionat Oana Roman.

Dan Bittman a stârnit critici dure în mediul online după ce a ţinut un discurs la evenimentul organizat de primarul Daniel Florea, care marchează 50 de ani de la prima atestare documentară a Sectorului 5, şi pe care solistul trupei Holograf l-a prezentat. Cântăreţul a fost judecat pentru faptul că „a acceptat să preamărească politicienii, plătit fiind din fonduri publice“.

Artistul a răspuns printr-un comentariu pe Facebook, pe care l-a şters ulterior. „Mi se pare că exageraţi şi că ar trebui să intraţi în pământ de ruşine atunci când, fără să mă cunoaşteţi, vă permiteţi să mă jigniţi atât pe mine cât şi pe toţi cei care au participat la eveniment. V-aţi obişnuit în România că toţi trebuie să trăim şi să gândim după placul unei majorităţi bolnave, ei bine, eu nu fac parte din majoritatea dvs. şi mă mândresc cu asta, puteţi să scuipaţi, să vă urâţi, să vă jigniţi între voi cât doriţi, menirea mea a fost şi va fi alta pe acest pământ şi sunt tare bucuros că nu fac parte din ea“, a fost replica artistului.

Solistul trupei Holograf susţine că nu trebuie să se justifice, precizează că „nu a elogiat pe nimeni“ şi consideră că „România e bolnavă de ură“.

Ulterior, într-o încercare de a aplana scandalul, Holograf a anunţat că donează 11.000 de euro, suma primită pentru prestaţia avută la evenimentul organizat de primarul Daniel Florea, asociaţiei Dăruieşte Viaţă, care construieşte de la zero un spital pentru copiii bolnavi de cancer. În plus, Holograf „şi-a provocat“ fanii să câştige bilete la gala aniversară a trupei donând la rândul lor orice sumă de bani pentru asociaţia Dăruieşte Viaţă.

Însă reprezentanţii asociaţiei au refuzat donaţia trupei Holograf: „ Nu putem accepta ca proiectul nostru să devină un instrument de aplanare a unor crize de imagine“.