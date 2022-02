Oana Roman câştigă bani frumoşi de când a devenit influencer: „Instagramul a devenit o sursă importantă de venit”

În cadrul podcastului, Oana a mărturisit că nu toţi banii provin din Instagram, dar vedeta recunoaşte că popularitatea de pe reţea contribuie la un trai mai bun.

„Eu nu lucrez cu nicio agenţie, nu am impresar, brandurile care vor să lucreze cu mine îmi scriu pe Instagram şi îmi scriu mesaj sau îmi dau mail. Eu nu vreau să am un manager care să îmi dicteze mie ce să fac. Sunt foarte împăcată, am ajuns să câştig foarte bine din Instagram, deşi am preţuri mai mici decât alţii. Am venituri nu din multe contracte, dar din contracte care au devenit constant. Nu trăiesc doar din Instagram, dar instagramul a devenit o sursă importantă de venit pentru mine", a povestit Oana Roman.

