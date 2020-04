Vedetă din România, ţinta criticilor după ce a ieşit în combinezon la cumpărături: „Eu lucrez în spital şi nu am“

Cristina Şişcanu a postat pe contul său de Instagram o poză de la cumpărături, în care poartă un combinezon, mănuşi, mască şi ochelari de protecţie, pentru a demonstra că se protejează corespunzător de coronavirus.

„După şapte zile am revenit la cumpărături“, a scris ea în dreptul fotografiei, alături de un hashtag prin care explică poza: „protecţia pe primul loc“.

Iniţiativa ei nu a fost tocmai apreciată de internauţi, care au blamat-o pentru ţinută şi consideră că a exagerat, mai ales în contextul crizei cu care se confruntă spitalele.

Unul dintre internauţi a afirmat că în calitate de personal medical nu are astfel de echipament, spre deosebire de ea: „E bine că dumneavoastră aveţi. Eu lucrez în spital şi nu am. Bravo, ok“.

„Comandai ce aveai nevoie online. Exagerezi mult. Nici în Italia nu ies oameni aşa îmbrăcaţi... Vedetismul cere sacrificii“, „Doamne! Este în România? Acest tip de protecţie este doar pentru medici şi asistente“, „Mai bine i-ai da unui cadru medical combinizonul ăla, sunt asistente care nu au aşa ceva. Pentru a face cumpărăturile sunt suficiente măştile şi mănuşile“, au fost alte comentarii.

Replica Cristinei Şişcanu

După multitudinea de comentarii negative, Şişcanu a făcut un update postării iniţiale şi le-a răspuns celor care au criticat-o. Ea a explicat că „nu mai există nicio criză de echipamente de protecţie pentru cadrele medicale“, iar „un astfel de echipament nu este scump şi este disponibil “, se poate cumpăra la doar 9 lei şi este un combinezon de zugrav.

Vedeta a mărturisit că astfel de măsuri de protecţie îi dau siguranţă şi astfel este „liniştită că şi-a luat toate măsurile de siguranţă să se protejeze şi să îi protejeze pe copiii şi pe părinţii care stau cu ei“.

„De ce să mă supun riscului, pentru ca un cretin care se amuză pe seama situaţiei în care ne aflăm să vină şi să îmi strănute pe haine?“

„P.S. : Pe bune? Aşa de ciudat gândiţi unii dintre voi??? Nu mai există nicio criză de echipamente de protecţie pentru cadrele medicale. S-a rezolvat. Probabil mai durează procesul de producţie. În plus, dacă aţi face toţi ca mine (să ieşiţi o dată la şapte zile din casă şi echipaţi aşa) , am scăpa de pandemie mult mai repede! Un astfel de echipament nu este scump şi este disponibil. De ce aruncaţi cu pietre? Eu militez pentru a proteja şi a ne proteja! Cu ce am greşit? Când va dispărea oare acest efect de turmă care îmbolnăveşte societatea? Şi faptul că am luat o cutie de iaurt şi m-am uitat ce scrie pe ea şi apoi am pus-o pe raft... care e problema? Fiecare dintre noi trebuie să îşi dezinfecteze produsele când ajunge acasă. Ştiţi cât de uşor mi-a fost când am ajuns acasă? Mi-am dat jos combinezonul, mănuşile, masca şi le-am aruncat (data viitoare îmi iau şi botoşi) şi sunt liniştită că mi-am luat toate măsurile de siguranţă să mă protejez şi să îi protejez pe copiii şi pe părinţii mei care stau cu noi. Şi nici nu fac risipă de echipamente, pentru că ies din casă de patru ori pe lună. Deci? Patru măşti, patru combinezoane de unică folosinţă, patru perechi de mănuşi, patru perechi de botoşi pe lună! De ce să mă supun riscului, pentru ca un cretin care se amuză pe seama situaţiei în care ne aflăm să vină şi să îmi strănute pe haine (aşa cum mi s-a întâmplat mie şi soţului meu)??? Voi gândiţi înainte să lăsaţi un comentariu la această postare a mea???‼ Oameni buni, ce aveţi? Cum să donez un combinezon de unică folosinţă pentru zugravi unor cadre medicale???‼ Un astfel de combinezon costă 9 lei. Aceasta a fost găselniţa mea pentru a nu îmi expune hainele şi părul la eventualele picături ale unei persoane infectate cu COVID-19. Mie şi lui Mădălin ni s-a întâmplat ca un cretin să tuşească şi să strănute lângă noi“, a replicat ea pe Instagram.