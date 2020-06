O ghicitoare i-a prezis moartea lui Natalie Wood: „Să se ferească de ape întunecate!“ Marea actriţă a murit înecată

Natalie Wood n-a trăit mult, însă şi-a început cariera actoricească la numai patru ani, la insistenţele mamei ahtiate după bani şi faimă, şi a lăsat în urma ei o moştenire incomensurabilă, prin filme precum Rebel Without a Cause (1955), West Side Story (1961) şi Splendor in the Grass (1961). În cei 43 de ani de viaţă, starul hollywoodian nu şi-a neglijat nici viaţa personală, devenind soţie de trei ori – s-a măritat cu actorul Robert Wagner de două ori – şi mamă tot de atâtea ori.

Citeste mai multe aici!