„Nu a fost deloc plăcut să lucrez cu el“: Rami Malek, primele declaraţii despre regizorul „Bohemian Rhapsody“, acuzat de agresiune sexuală

Recent, după 12 luni de investigaţii, jurnaliştii de la „The Atlantic“ au publicat un articol devastator la adresa cineastului, după ce au stat de vorbă cu peste 50 de surse, inclusiv cu cei patru bărbaţi care susţin că au fost abuzaţi de Singer.

Un individ a pretins că, la vârsta de 17 ani, a întreţinut relaţii sexuale cu regizorul în timpul unei petreceri din casa acestuia, în 1997. Altul a declarat că el şi Singer au avut relaţii sexuale în acelaşi an, la reşedinţa din Berverly Hills, pe când avea 15 ani. Ambii susţin că regizorul, care avea atunci 30 de ani, ştia că ei au vârste sub 18 ani şi deci sub vârsta de consimţământ în California.