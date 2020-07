Noua stea irlandeză: Eve Hewson, fiica lui Bono de la U2. „Adesea, oamenii au aşteptări mici de la mine. Cred că sunt doar fata lu' tata!“

Dar The Luminaries deja se bucură de succes, aşa că abia aşteaptă să reia filmările. Născută chiar în Dublin, Eve este cea de-a doua fiică a solistului U2, Bono, pe numele lui adevărat Paul David Hewson, şi a soţiei lui, Ali Hewson. Bono şi Ali sunt căsătoriţi de 38 de ani şi s-au cunoscut pe când aveau doar 12 ani!

Şi pentru că s-a născut pe 7 iulie la ora 7 dimineaţa, părinţii au ales numele Eve, adică mijlocul cuvântul SEVEN (Şapte). Eve mai are o soră mai mare, Jordan, şi doi fraţi mai mici, Elijah şi John. "Nu am primit bani de la tata. Trebuie să muncesc pentru a-mi câştiga existenţa", spune Eve, care joacă în filme din 2008.

