Nicoleta Luciu ameninţă că-l dă în judecată pe Nuţu Cămătaru. Detaliile scandaloase ale motivului

Nuţu Cămătaru a vorbit într-o carte lansată recent despre relaţia amoroasă cu o faimoasă prezentatoare TV de la noi, fără să îi dea, însă, numele, scrie Click.

Tabloidele susţin că este vorba de nimeni alta decât Nicoleta Luciu. Nicoleta Luciu nici nu a confirmat, nici nu a negat că dspre ea ar fi vorba, dar l-a ameninţat pe Cămătaru cu un proces.

”La Hotel Mamaia, îmi amintesc clar. M-am trezit de dimineaţă şi am coborât la micul dejun să mă văd cu un fin din Constanţa. Când am urcat şi mi-a deschis uşa, am crezut că am greşit camera. Atât de urâtă era dimineaţa, nemachiată!”, este descriere pe care i-o face interlopul prezentatoarei TV.