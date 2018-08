Neti Sandu, despre marea dezamăgire în dragoste: „A plecat după 10 ani de relaţie, chiar înainte să încep la Pro TV. Am făcut 5 ani de terapie ca să trec peste“ VIDEO

Neti Sandu, care prezintă horoscopului la Pro TV de 23 de ani, s-a deschis în faţa colegei sale de la ştiri şi a dezvăluit câteva detalii legate de relaţiile anterioare pe care le-a avut, arată Click!

„M-am măritat şi a durat doi ani. Cred că aveam 24 de ani. Nu era un coleg de facultate, era un prieten. N-a ţinut pentru că eram foarte diferiţi“, a spus astrologul.

„După aceea am avut o relaţie de 10 ani până când am ajuns la Pro TV. Şi a plecat. El. Eu nu am spus nimic. Am zis că omul e liber să facă ce vrea. A fost înfiorător de greu, nu greu. Aşa a fost începutul la Pro TV. Eu aşa i-am spus lui Florin Călinescu: «Eu sunt atât de dărâmată că nu ştiu dacă o să pot să fac faţă aici». Exact atunci, cu două săptămâni înainte a plecat după zece ani de relaţie. Mi-a lăsat o hârtie în care mi-a spus că nu se poate ceva mai perfect decât mine. El a invocat motivul că avea impresia că eu îi port ghinion. Nu eu, stai că formulara era alta: că ne purtăm ghinion unul altuia. El avea nevoie de un vinovat şi eu de aceea nu am luptat niciun milimetru. Nu i-am cerut nicio explicaţie“, a povestit apoi Neti Sandu.

Prezentatoarea a povestit şi momentul când fostul său partener a venit să-şi ia lucrurile din casă, în lipsa ei şi evitând o confruntare: „Când am avut prima zi de emisie, el a venit şi şi-a luat toate lucrurile din casă. Şi eu când am ajuns de la emisiune şi am văzut casa devastată, deci pur şi simplu mi-a venit rău. Am crezut că au venit hoţii, au spart uşa.. El răscolise de frică să nu vin eu. Adică tu nu ai avut curaj să dai ochii cu mine şi nici să îmi spui.. A plecat fără să avem vreo discuţie şi vii şi îţi furi lucrurile din casă.“

Apoi, Neti a mărturisit că a avut nevoie de mult timp şi terapie pentru a-şi reveni din acel şoc, dar spune că, în cele din urmă, tot răul a fost spre bine.

„Eu am făcut vreo cinci ani de terapie ca să trec peste asta şi să mă pot bucura de viaţă, de fapt asta voiam. Mă secase de toate resursele... dacă nu pleca în felul ăsta, dacă nu era atât de şocant, eu nu aş fi făcut toate lucrurile pe care le-am făcut după aceea. În felul ăsta eu îi mulţumesc că a fost în halul în care a fost. Nu pot decât să-i mulţumesc. Pentru că dacă rămânea, el ar fi fost veşnic nemulţumit din cauza mea“, a mărturisit Neti Sandu.