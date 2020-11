Neti Sandu are COVID-19. Mesajul vedetei PRO TV

După Andreea Esca şi Andi Moisescu, o altă vedetă PRO TV s-a infectat cu SARS-CoV-2. Este vorba de Neti Sandu. Prezentatoarea a transmis un mesaj în care a asigurat că se simte bine şi că se tratează corespunzător la domiciliu.

“Vreau să aflaţi de la mine că am fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Mă simt relativ bine, ca şi când aş avea o răceală destul de puternică. Din fericire, nu am avut nevoie de spitalizare, aşa că sunt acasă, în izolare. Mă monitorizez şi ţin legătura permanent cu medicul de familie. Sper ca toată lumea să fie bine. Aceasta este perioada din an în care eu mereu îmi luam concediu de odihnă, fiind în apropierea zilei mele de naştere. Nu mă gândeam că anul acesta va fi un concediu medical şi că aşa o să-mi petrec ziua, dar sunt convinsă că vom trece repede peste această situaţie”, a spus Neti Sandu, potrivit ştirileprotv.ro.

Neti Sandu prezintă Horoscopul la PRO TV din 1995, de la lansarea postului.