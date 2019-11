Nepotul lui Ilie Balaci, despre relaţia cu bunicul său: „O să fii următorul Florin Piersic, că nu mai există actori frumoşi“. Tânărul a apărut în serialul „Profu'“

Hristu Trică are rolul lui Ovidiu, un tânăr rebel, în serialul „Profu’“, de la Pro TV.

Bunicul lui Hristu este Ilie Balaci, mama Lorena Balaci, iar tatăl - fostul fotbalist Eugen Trică. Însă lui nu i s-a potrivit o carieră sportivă, aşa că şi-a îndreptat atenţia spre actorie, scrie Click!.

Tânărul, care în prezent este student în anul doi la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „Ion Luca Caragiale“ din Bucureşti (UNATC), la clasa lui Puiu Şerban, a povestit pentru sursa menţionată că bunicul său îi spunea: „Hristule, tu o să fii următorul Florin Piersic, că nu mai există bărbaţi actori frumoşi“.

Despre relaţia cu Ilie Balaci, tânărul actor a povestit mai multe amintiri emoţionante. „Aveam o relaţie foarte apropiată cu bunicul, căruia îi spuneam Nonu. El a fost cel care m-a îndrumat către actorie. Mi-a spus direct «Se vede că nu-ţi place fotbalul. Eşti prea leneş pentru sportul ăsta». Atunci i-a venit ideea de a-mi sugera să mă îndrept către teatru. «Uită-te la tine cât de frumos eşti. Băiatule, eşti prea frumos ca să nu te faci actor. Ar fi un drum bun pe care l-ai putea urma». Şi aşa am început să mă gândesc tot mai mult la ideea asta. Am început să tratez serios meseria de actor şi m-a ajutat şi bunicul foarte mult. El m-a îndrumat“.

Hristu a declarat că a încercat şi el să facă fotbal, însă şi-a dat seama că „nu era de el, pentru că era mult de muncă“: „Am făcut şi eu fotbal şi am fost la mai multe cluburi, dar mi-am dat seama că nu era de mine, fiind mult de muncă şi de alergat. Apoi, doi ani am făcut chitară, după care am intrat în trupa de teatru Brainstorming şi mi-am dat seama că îmi place mai mult decât orice pe lume“.

Hristu Trică (Ovidiu), în serialul „Profu'“