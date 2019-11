Neil Young vrea cetăţenie americană pentru a vota în favoarea lui Trump la  viitoarele alegeri. Motivul pentru care artistul riscă să nu o obţină

Înainte de împlinirea vârstei de 74 de ani, Neil Young a povestit, într-un articol publicat recent pe site-ul său, că deşi a trecut testul pentru obţinerea cetăţeniei americane, răspunzând „onest“ la numeroasele întrebări care i-au fost adresate, va trebui să mai dea un alt test din cauza consumului de marijuana.

Autorităţile americane au indicat în aprilie că potenţialii cetăţeni nu pot fi implicaţi „în anumite activităţi legate de marihuana“, chiar dacă aceasta este legală în statul sau în ţara de origine, aşa cum este cazul Canadei, a scris muzicianul, potrivit news.ro.

Young a adăugat faptul că speră să poată „vota potrivit conştiinţei sale pentru Donald J. Trump sau colegii săi candidaţi - care nu au fost încă nominalizaţi“.

În 2018, cântăreţul, care îl susţinea mai degrabă pe democratul Bernie Sanders, l-a împiedicat pe Donald Trump să-i folosească melodia „Rockin in the Free World“ pentru a-şi lansa campania, până când viitorul preşedinte american nu i-a cerut permisiunea.

Cu 40 de discuri de studio la activ, muzicianul rock a lansat în octombrie cel mai recent album intitulat „Colorado“.

Neil Percival Young, născut pe 12 noiembrie 1945, în Toronto, este cântăreţ, chitarist, compozitor şi textier, ale cărui piese se inspiră din stilurile folk, rock şi country. În 1966 a format Buffalo Springfield, iar în 1969 s-a alăturat grupului Crosby, Stills & Nash. A explorat însă şi alte genuri muzicale, precum blues, muzică electronică şi grunge. Începând cu anul 1969 a lansat, până în prezent, 37 de albume de studio. A regizat mai multe filme sub pseudonimul Bernard Shakey, între care „Journey Through the Past“ (1973), „Rust Never Sleeps“ (1979), „Human Highway“ (1982), „Greendale“ (2003) şi „CSNY/Déjà Vu“ (2008). În plus, a contribuit la coloanele sonore ale filmelor „Philadelphia“ (1993) şi „Dead Man“ (1995). A fost recompensat cu mai multe premii Grammy şi Juno. În 1995, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca artist solo, iar în 1997, ca membru al formaţiei Buffalo Springfield.



Cântăreţul s-a căsătorit în august 2018 cu actriţa Daryl Hannah (58 de ani), în cadrul unei ceremonii restrânse la care au participat doar prieteni apropiaţi, în Atascadero, California.

Young şi Hannah au o relaţie din 2014, de pe vremea când muzicianul a intentat divorţ de Pegi Young (66 de ani) cu care a fost căsătorit 36 de ani.