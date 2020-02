Neil Young, scrisoare deschisă în care îl desfiinţează pe Trump: „Eşti o ruşine pentru ţara mea!“

Celebrul muzician Neil Young a publicat pe site-ul personal o scrisoare adresată liderului de la Casa Albă şi este departe de a fi una de dragoste. Artistul nu a fost niciodată un mare fan al lui Trump, însă de această dată l-a criticat în termeni extrem de duri.

„Disugerea ta lipsită de judecată a resurselor noastre naturale, a mediului şi a relaţiilor noastre cu prietenii din întreaga lume este de neiertat. Politicile şi deciziile tale continuă să agraveze criza climatică“, a notat Young, care recent a obţinut cetăţenia americană.

Artistul a făcut o comparaţie directă între Trump şi predecesorul său, Barack Obama: „Primul nostru preşedinte de culoare a fost un bărbat mai bun decât tine. Statele Unite ale Americii, ţara mea, nu este unul dintre terenurile tale de golf pe care îl poţi deteriora astfel încât ceilalţi jucători să nu poată lovi drept“.

Young este enervat în mod deosebit de faptul că Trump foloseşte în mod constant unul dintre hit-urile lui, „Rockin’ in the Free World“, la mitinguri, deşi i-a atras atenţia în repetate rânduri să nu-i mai încalce drepturile de autor.

„De fiecare dată când «Keep on Rockin’ in the Free World» sau unul dintre cântecele mele este cântat la vreunul din mitingurile tale, sper că îmi auzi vocea. Aminteşte-ţi că este vocea cetăţeanului american plătitor de taxe care nu te susţine. Eu!“

În scrisoare, Young mai spune şi că nu îi învinovăţeşte pe cei care l-au votat pe Trump: „Le sprijin dreptul de a se exprima liber, chiar dacă au fost minţiţi şi, în cele mai multe cazuri, au crezut în minciuni. Chiar şi aşa, ei sunt adevăraţi americani şi le ţin spatele“.

La finalul textului, muzicianul îşi arată sprijinul pentru senatorul de stânga Bernie Sanders: „Unul dintre oponenţii tăi are un răspuns care îmi place. El urmăreşte să protejeze viitorul copiilor noştri. el nu este popular în rândul democraţilor pentru că, spre deosebire de toţi ceilalţi candidaţi, el nu susţine industriile care accelerează criza climatică, adică sfârşitul lumii. El luptă cu adevărat pentru SUA. Iniţialele lui sunt BS. Nu politicile lui“

În încheiere, îi face o promisiune lui Trump: „O să te îndepărtăm prin vot şi o să facem din nou America grozavă (aluzie la sloganul „Make America Great Again“, cu care republicanul a câştigat în 2016 alegerile)“.

Neil Young a semnat scrisoarea cu „Children of Destiny“, titlul cântectului său politic lansat în 2017.





Neil Percival Young, născut pe 12 noiembrie 1945, în Toronto, este cântăreţ, chitarist, compozitor şi textier, ale cărui piese se inspiră din stilurile folk, rock şi country. În 1966 a format Buffalo Springfield, iar în 1969 s-a alăturat grupului Crosby, Stills & Nash. A explorat însă şi alte genuri muzicale, precum blues, muzică electronică şi grunge. Începând cu anul 1969 a lansat, până în prezent, 37 de albume de studio. A regizat mai multe filme sub pseudonimul Bernard Shakey, între care „Journey Through the Past“ (1973), „Rust Never Sleeps“ (1979), „Human Highway“ (1982), „Greendale“ (2003) şi „CSNY/Déjà Vu“ (2008). În plus, a contribuit la coloanele sonore ale filmelor „Philadelphia“ (1993) şi „Dead Man“ (1995). A fost recompensat cu mai multe premii Grammy şi Juno. În 1995, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca artist solo, iar în 1997, ca membru al formaţiei Buffalo Springfield.