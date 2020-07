Neil Young critică faptul că echipa lui Donald Trump a folosit piesele sale la evenimentul de la Mount Rushmore

„Like A Hurricane“, „Rockin’ in the Free World“ şi „Cowgirl in the Sand“ sunt piesele folosite la evenimentul de vineri seară.

Young, care s-a declarat de mai multe ori nemulţumit de faptul că la evenimentele lui Trump i se folosesc piesele, a reacţionat şi de această dată pe contul de Twitter Neil Young Archives, singura sa prezenţă pe această platformă începând din 2019.

„Asta nu este OK pentru mine“, este mesajul artistului, potrivit news.ro.

Neil Young, născut în Canada, a devenit cetăţean al SUA în ianuarie. Luna următoare, el a criticat echipa de campanie a lui Trump pentru că îi foloseşte muzica la mitinguri, într-o scrisoare deschisă postată pe site-ul său. El l-a calificat atunci pe preşedinte drept „o ruşine“ pentru ţară.