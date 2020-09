Naomi Campbell, Kim Kardashian West şi Mark Ruffalo, între vedetele care au anunţat că îşi „îngheaţă” conturile de Facebook şi Instagram în semn de protest

Protestul este parte din campania „Stop Hate for Profit”, coaliţie de grupuri care luptă pentru drepturile civile, între care NAACP, Color of Change şi Anti-Defamation League, care, în iulie, a condus boicotarea Facebook după moartea lui George Floyd în custodia poliţiei din Minneapolis. Peste 1.200 de companii s-au alăturat acelei acţiuni, inclusiv branduri ca Unilever, Verizon, Adidas şi Ford.

Luni, coaliţia a anunţat că lansează o acţiune coordonată, de o săptămână, pe Instagram, trăgând la răspundere Facebook pentru rolul în incitarea la violenţă, răspândirea rasismului şi urii şi pentru contribuţia la dezinformarea electorală.

Kardashian West, al cărei cont de Instagram este urmărit de 188 de milioane de utilizatori şi care este deseori plătită pentru a promova produse, a publicat pe 15 septembrie un mesaj pe Twitter în care anunţa participarea la protest. În trecut, ea a declarat că i-au fost oferiţi până la 1 milion de dolari pentru o singură postare.

„Îmi place că mă pot conecta direct cu voi prin Instagram şi Facebook, dar nu pot sta deoparte tăcută în timp ce aceste platforme continuă să permită răspândirea de ură, propagandă şi dezinformare - create de grupuri care seamănă diviziune şi împart America - ca să ia măsuri doar după ce oamenii sunt ucişi”, a scris ea.

