Motivul pentru care Rowan Atkinson a decis să renunţe temporar la actorie

Deşi ar mai avea contracte semnate şi proiecte în derulare, Atkinson i-a uimit pe prieteni când i-a anunţat că a hotărât să ia o pauză de un an de la actorie pentru a sta acasă cu fetiţa lui cea mică, Isla, născută în decembrie 2017 , relatează Daily Mail

El mărturiseşte că a luat această decizie pentru a-i permite partenerei sale, actriţa Louise Ford (35 de ani), să îşi ducă la bun sfârşit proiectele pe care le are. „Urmează să am grijă de bebeluşul Bean, în timp ce Louise are şansa să se concentreze pe actorie“, le-ar fi spus actorul apropiaţilor.

„Rowan are obiceiul să surprindă pe toată lumea şi prin acest anunţ a reuşit din nou să facă asta. El va îngriji copilul pentru a-i oferi prietenei lui şansa de a-şi continua cariera care se află pe o pantă ascendentă“, au mai spus apropiaţii.

Rowan Atkinson mai are doi copii, Benjamin (26 de ani) şi Lily (24 de ani), din mariajul cu prima sa soţie, Sunetra Sastry (62 de ani), de care a divorţat în 2014.





Louise Ford, fiica unui instalator de gaze, este cunoscută pentru rolurile din comedia „Crashing“ şi pentru portretizarea ducesei Kate Middleton în hit-ul de televiziune „The Windsors“. Actriţa şi-a cunoscut actualul partener de viaţă în 2013, când au jucat împreună într-o piesă de teatru. Rowan Atkinson, născut pe 6 ianuarie 1955, este unul dintre cei mai apreciaţi actori de comedie din Marea Britanie, devenit celebru graţie personajului Mr. Bean, pe care l-a interpretat într-un serial de televiziune omonim. Mr. Bean, personajul creat de el, „un copil mare într-un corp de adult“, este celebru pentru gafele sale şi se exprimă cel mai adesea prin onomatopee şi grimase, poartă acelaşi sacou din stofă uzată, pantaloni prea scurţi şi nu se poate despărţi de Teddy, ursul său din pluş, care îi este şi confident. Mr. Bean l-a transformat într-un star şi a devenit o emblemă, însă Atkinson a mărturisit cândva: „Toţi oamenii vor doar să le arăt nenorocitele mele de grimase. Şi dacă există un lucru pe care îl urăsc la persoana mea, ei bine, aceste este chiar faţa mea.“ În acelaşi registru al antieroilor, Rowan Atkinson a interpretat pe marele ecran personajul Johnny English, un agent catastrofal, aflat în slujba reginei, o parodie a agentului James Bond. Rowan Atkinson este pasionat de automobilism, a scris numeroase articole pentru revista Car, din Marea Britanie, şi deţine câteva maşini de curse foarte scumpe.

