Motivul pentru care Jeff Bezos a decis să divorţeze după 25 de ani de mariaj: CEO-ul Amazon ar avea o relaţie cu o fostă vedetă de televiziune. Cine este femeia

Jeff Bezos, care a anunţat divorţul de soţia sa, romanciera MacKenzie Bezos (49 de ani), a fost surprins alături de Lauren Sanchez, o fostă prezentatoare de televiziune, în prezent pilot de elicopter.

Cei doi ar avea o relaţie care durează de opt luni. De altfel, fosta prezentatoare este căsătorită, la rândul ei, cu impresarul şi agentul celebrităţilor de la Hollywood, Patrick Whitesell (53 de ani), scrie Daily Mail.

Cei doi s-au separat, însă, fără a finaliza un divorţ, notează tabloidul britanic.

Patrick Whitesell şi Lauren Sanchez în 2012 FOTO Wire Image via Daily Mail

De altfel, Whitesell a fost cel care i-a făcut cunoştinţă lui Lauren cu şeful Amazon. Bezos s-a pozat cu Lauren în 2016, la premiera filmului „Manchester by the sea“. Fosta vedetă de televiziune are un fiu de 17 ani, Nikko, din relaţia cu Tony Gonzalez (42 de ani), fotbalist american.

Lauren Sanchez (mijloc) şi Jeff Bezos (dreapta) FOTO Getty Images

Publicaţia National Enquirer a surprins imagini compromiţătoare cu Bezos şi Lauren, forţându-l astfel pe CEO-ul Amazon să anunţe separarea de soţia lui, după 25 de ani de mariaj, notează sursa citată.

Astfel, dezvăluie National Enquirer, Bezos şi Lauren Sanchez au fost surprinşi împreună în destinaţii exotice, călătorind cu avionul particular al mogulului. De asemenea, au ieşit la iveală fotografii compromiţătoare cu cei doi, Jeff Bezos fiind cel care îi trimitea „selfiuri şi mesaje erotice“.

Cu toate acestea, o sursă apropiată soţilor Bezos a declarat pentru Daily Mail că cei doi „s-au străduit din greu“ să-şi salveze căsnicia şi că Jeff Bezos a început să se vadă cu Sanchez abia după despărţirea de MacKenzie.

Reprezentanţii publicaţiei The Enquirer contrazic sursa şi spun că l-au urmărit pe Bezos în cinci state, timp de patru luni, în ceea ce au numit „cea mai importantă investigaţie“ din istoria revistei, fotografii surprinzându-i pe Jeff Bezos şi pe iubita sa, Lauren Sanchez, în diverse ipostaze intime.

Cu câteva ore înainte ca relaţia extraconjugală să fie făcută publică, Jeff Bezos a anunţat, printr-un mesaj pe Twitter că urmează să divorţeze.

„Am decis să divorţăm şi să ne continuăm vieţile ca prieteni. Rămânem o familie, rămânem prieteni dragi“ a scris Bezos, după ce a explicat şi faptul că, timp de 25 de ani de căsnicie, el şi McKenzie au fost „asociaţi în companii şi proiecte“.

MacKenzie Bezos este o romancieră, iar printre cărţile ei cea mai cunoscută este "The Testing of Luther Albright". Ea a fost una dintre primele salariate ale Amazon şi a fondat în 2014 platforma contra hărţuirii, ByStander Revolution.

Cei doi, care au patru copii, s-au cunoscut pe vremea când lucrau pentru societatea newyorkeză de investiţii D.E. Shaw, mult înainte ca Jeff Bezos să înfiinţeze Amazon.

Jeff Bezos este omul cel mai bogat conform Forbes, care a evaluat, miercuri, averea sa la 137 de miliarde de dolari.