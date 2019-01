Motivele pentru care copilul Ducilor de Sussex ar putea să nu moştenească titlul de prinţ sau prinţesă: „Nu vrem să fim doar o adunătură de celebrităţi“

Ducii de Sussex aşteaptă venirea pe lume a primului lor copil, în primăvara acestui an, iar speculaţiile privind titlul pe care îl va moşteni viitorul bebeluş regal au luat amploare.

Potrivit Daily Mail , viitorul membru al familiei regale britanice ar putea să nu moştenească titlul princiar al tatălui său. De altfel, Regina Elisabeta a II-a nu a dat niciun decret până acum pentru ca viitorul ei strănepot să poarte titlul de Alteţa Sa Regală (n.r. – His/Her Royal Highness).

Dacă va fi băieţel, primul copil al Ducilor de Sussex va fi al şaptelea în linia de succesiune la tron şi nu va fi numit Prinţ, ci Duce de Dumbarton. Dacă va fi fetiţă, copila va purta titlul de Lady Mountbatten-Windsor. Pentru a ajunge Ducesă, va trebui să se căsătorească cu un duce.

Astfel, urmaşii Prinţului Harry şi ai Ducesei Meghan nu vor purta titluri de prinţ sau prinţesă decât dacă Regina Elisabeta intervine şi schimbă regulile, aşa cum s-a întâmplat în cazul copiilor Prinţului William cu Kate Middleton.

Prinţesa Charlotte şi Prinţul George FOTO Guliver/Getty Images

În urma unei decizii luate de Regele George al V-lea, bunicul reginei Elizabeta a II-a, datând din 1917, titlul de „Alteţa Sa Regală Prinţul/ Prinţesa“ este rezervat doar copiilor suveranului, copiilor fiilor suveranului şi celui mai mare dintre fiii Prinţului de Wales (primul moştenitor direct al tronului britanic). Cu toate acestea, Regina are puterea să intervină pentru a schimba acest lucru, gest pe care nu l-a făcut încă.

Pe lângă faptul că Regina nu a dat un decret special, un alt motiv pentru care viitorul copil al Ducilor de Sussex nu va moşteni titlul princiar este că Prinţul Harry a vorbit în trecut despre acest subiect şi a afirmat că îşi doreşte ca viitorii lui copii să ducă „o viaţă normală“.

Într-o declaraţie din 2017, Harry mărturisea: „Sunt hotărât să am o viaţă relativ normală şi, dacă am noroc să am copii, aş vrea să aibă şi ei una la fel. Nu vrem să fim o adunătură de celebrităţi, ci să folosim rolul pe care îl avem pentru a face lucruri bune“.

În plus, potrivit unei surse pentru Daily Mail, nici Prinţul Charles (70 de ani) nu-şi doreşte ca nepoţii lui să primească titluri princiare, pentru că ar vrea ca Familia Regală să rămână una restrânsă: „Charles ar fi decis ca doar copiii fiului său cel mare (n.r. Prinţul William) să primească titlul de Alteţea Sa Regală“.

De altfel, copiii Prinţesei Anna (68 de ani), singura fiică a Reginei Elisabeta şi a Prinţului Philip, nu au primit automat titluri princiare. Deşi Regina Elisabeta şi-a exprimat dorinţa de a le oferi titluri celor doi copii, Peter şi Zara, Prinţesa Anna şi soţul ei, Mark Phillips, au refuzat.