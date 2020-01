Momentul greu pe care Cristina Şişcanu şi Mădălin Ionescu l-au traversat împreună: „Am ajuns şi la psiholog. A durat aproape doi ani de zile”

„Cea mai dificilă etapă pe care am trăit-o a fost depresia. A fost o perioadă foarte grea pentru mine, a durat aproape doi ani de zile. Totodată, mă bucur că am trăit-o, pentru că am învăţat foarte multe lucruri şi m-am schimbat eu ca persoană, în sensul bun, ca să pot să îmi trăiesc viaţa altfel. În momentul când a venit, eu eram o persoană care ardea din orice, mă consumam extrem de mult şi eram foarte pasională în orice lucru pe care îl faceam. După ce am trăit acel episod, am învăţat că poţi să faci cu aceeaşi pasiune lucrurile, mă refer la partea profesională, că la mine din zona asta a apărut depresia”, a mărturisit Cristina Şişcanu pentru OK!