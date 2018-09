Moment controversat la funeraliile Arethei Franklin: un pastor a atins-o indecent pe Ariana Grande, criticată şi ea pentru vestimentaţie FOTO VIDEO

Cântăreaţa Ariana Grande, în vârstă de 25 de ani, care i-a adus un omagiu muzical regretatei artiste, a fost criticată pentru vestimentaţie, iar pastorul care a oficiat ceremonia a fost acuzat că ar fi făcut un gest indecent faţă de tânăra cântăreaţă, scrie Daily Mail.

Ariana Grande, care a interpretat piesa „You make Me Feel Like“ din repertoriul Arethei Franklin, a fost criticată pentru vestimentaţia adoptată. Majoritatea celor care s-au grăbit să lase mesaje pe reţelele sociale au fost de părere că rochia purtată de cântăreaţă este nepotrivită pentru o asemenea ceremonie, fiind prea scurtă.

„Adriana Grande nu cunoaşte codul vestimentar atunci când mergi într-o biserică şi mai ales la o ceremonie de înmormântare“, a fost unul dintre mesajele de pe Twitter.

„Ariana Grande arată ca şi cum ar fi venit direct la biserică după o noapte petrecută în club“, a fost un alt mesaj.

Şi Bill Clinton a fost surprins de camere când o privea „admirativ“ pe cântăreaţă, în timp ce interpreta piesa „You make me feel“, în memoria artistei.

De asemenea, Episcopul Charles Ellis, pastor la Greater Grace Temple, care a promis o predică „foarte veselă (...) plină de bucurie“, a fost vehement criticat pentru glumele din discursul său, dar şi pentru că ar fi făcut un gest indecent faţă de Ariana Grande, mai scrie Daily Mail.

După ce cântăreaţa americană şi-a încheiat recitalul, pastorul ar fi atins-o pe sâni, în loc să-i pună mâna în jurul taliei. În plus, episcopul a făcut şi o glumă „rasistă“: „Când am citit lista invitaţilor, am crezut că numele Arianei Grande reprezintă, de fapt, un produs nou la Taco Bell“.

„Nu-mi pasă ce credeţi despre Ariana Grande, despre muzica ei sau despre rochie. Acest lucru este greşit. Mâna acelui pastor nu ar trebui să fie pe sânul ei“, a fost unul dintre mesaje.

„Este pur şi simplu dezgustător“, a scris o altă persoană.

„Glume proaste, o strânge de piept în timpul unei ceremonii... Ariana nu merită aşa ceva. Profită de ea şi este greu de privit“, a scris o altă persoană pe Twitter.

„Pastorului Ellis ar trebui să-i fie ruşine. Să o apuce aşa pe Ariana este complet nepotrivit. Chiar dacă nu ştia într-adevăr cine e, să facă o asemenea glumă cu referire la Taco Bell este ruşinos“, a scris o altă persoană.

„Atunci când atingi o femeie, mai ales pe o femeie pe care nu o cunoşti, ar trebui să-i respecţi spaţiul personal. Poate sunt eu prea dramatică, dar mâna lui ar fi trebui să se afle în jurul braţului, nu sub el“, a fost un alt mesaj.

„Mi-e silă să văd cum o atinge în repetate ori, într-un mod sexual pe Ariana, în direct, se vede clar că este stânjenită, mi-e milă de ea“, a scris un alt utilizator de Twitter.

„În biserică este vorba despre iubire“

După valul de reacţii negative la adresa sa, pastorul Ellis şi-a cerut scuze faţă de Ariana Grande, de fani şi de comunitatea hispanică, atât pentru gestul său, cât şi pentru gluma din discurs, motivând faptul că a vrut doar să insereze câte o glumă, „pe ici, pe colo“, în discursul său, pentru a distra audienţa.

„Nu voi intenţiona niciodată să ating astfel sânii vreunei femei... nu ştiu ce s-a întâmplat, am vrut doar să-mi pun mâna prieteneşte în jurul taliei. Poate am depăşit limita, poate m-am purtat într-adevăr prea familiar sau mult prea prietenos, dar, încă o dată, vă cer scuze“, a declarat pastorul, care a continuat spunând că a îmbrăţişat toţi artiştii care au păşit pe scenă.

„Am îmbrăţişat toţi artiştii, femei şi bărbaţi. Le-am strâns mâinile şi i-am îmbrăţişat. Despre asta este vorba în biserică. Despre iubire. Ultimul lucru pe care vreau să îl fac este să distrag atenţia de la această ceremonie. Ar trebui să vorbim doar despre Aretha Franklin (...) Le adresez scuzele mele sincere Arianei, tuturor fanilor ei, dar şi întregii comunităţi hispanice. Când prezinţi un program timp de nouă ore, încerci să inserezi glume pe ici, pe colo pentru a distra audienţa“, a adăugat pastorul.

În plus, în urma „incidentului“, mai multe persoane au postat imagini mărite pe Twitter, cu hastag-ul „#respectariana“.

Ariana Grande şi pastorul Charles Ellis FOTO Guliver/Getty Images