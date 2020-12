Mirela Retegan are COVID-19: Aşa frisoane puternice n-am trăit în toată viaţa mea VIDEO

„Astăzi, sunt şi eu un număr printre miile de cazuri de îmbolnăviri de care auzim zilnic la ştiri. Am fost confirmată pozitiv”, a anunţat marţi Mirela Retegan, fondatoarea Găştii Zurli.

Cum au debutat simptomele

Primele simptome au apărut sâmbătă: o stare ca de răceală, dar fără febră, fără tuse. Doar cu o senzaţie anormală de frig, nas un pic înfundat.

„Noaptea am mers la baie din oră-n oră. Duminică am avut o stare de sfârşeală, de oboseală nejustificată. Seara mi s-a făcut atât de frig şi aveam nişte frisoane de simţeam că nimic nu mă mai poate încălzi. Am făcut o baie fierbinte, dar nu m-a ajutat. Am pus pe mine absolut toate păturile şi plăpumile din casă, tot ce-am găsit am pus pe mine. Erau atât de grele că nici nu puteam să mă întorc de pe-o parte pe alta. Luni am făcut testul şi s-a confirmat virusul”, a povestit Mirela Retegan marţi seara, într-un live pe Facebook, după ce a primit rezultatul pozitiv.

VIDEO