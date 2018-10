Mircea Radu reacţionează după ce a fost pus la zid că merge la referendum: „De ce am luat zoaiele în figură când puteam să-mi văd de treabă? Pentru că sunt creştin“

Recent, Mircea Radu a anunţat că va vota la referendum având în minte două întâmplări cu peroane homosexuale pe care le-a împărtăşit. Acum, realizatorul de televiziune susţine că a fost ţinta unor „minciuni cu iz dement“ şi mesaje dure primite în privat.

„De ce am luat eu zoaiele astea în figură când puteam să îmi văd de treabă, să pun pe Facebook o poză-două cu câini, linkuri către muzici sau să scriu poveşti cu gust? De ce a trebuit eu să consum timp să îi conving pe diverşi că Holocaustul nu e tot una cu referendumul în loc să fac cu totul altceva, de pildă să mă uit în altă parte? De ce mi-am ales de bunăvoie rolul de kamikaze ţicnit? Simplu: am făcut-o pentru că sunt creştin“, a explicat Mircea Radu, care îl dă exemplu pe Iisus, un om ce acţiona.

„A fi creştin e dincolo de întoarcerea obrazului, de respectarea posturilor de peste an şi de statul la cozi de-o zi şi-o noapte pentru a pupa moaşte. Sunt momente în care curajul de a sări şi a apăra valorile în care crezi înseamnă mai mult decât să poţi ierta de şaptezeci de ori câte şapte. Văd aci, pe Facebook, mulţi oameni care spun că merg la referendum. Aderă. Se implică. Parcă nicio cauză n-a scos la iveală atâţia români determinaţi să nu mai fie priviţi cu dezgust şi milă. Ei sunt cei care au tăcut şi au tot tăcut în faţa dispreţului care însoţea mărturisirea de a fi creştin. Mă bucură atitudinea asta. La fel de mult cum m-am bucurat când un prieten mi-a spus că va merge să voteze DA la referendum deşi nu crede în Dumnezeu. El are o atitudine mai creştinească decât snobii fornăitori pe care îi vezi la TiVi că îşi trag moace lungi, participă la slujbe, bat cruci, dar boicotează referendumul. E mai curat decât creştinii care se gândesc că de ei nu e nevoie, or fi alţii care să se ducă sa voteze la referendum - continuă să te pupi singur în oglindă; mormăieşte-ţi rugăciunile în pat, pe aşternuturi moi; dincolo de pelerina aia inutilă şi chiloţii roşii traşi peste pantalonii mulaţi, nu e nicio diferenţă între Iisus şi Superman... Ateul ăsta de prieten al meu a înţeles că plebiscitul nu e despre Biserică, nu e împotriva homosexualilor, ci e legat de familie, adică bărbat şi femeie şi despre tradiţia românească, adică esenţă, rost şi neamul din care vii şi-n care ai să te întorci“, a mai explicat Mircea Radu.

Pe de altă parte, prezentatorul consideră slabă campania de boicotare a referendumului şi este de părere că va avea efectul opus, dând exemplul unor cunoscuţi care erau indecişi în privinţa votului, însă s-au simţit insultaţi gratuit de mesajele anti-referendum şi drept urmare s-au hotărât să se prezinte la urne.

Mircea Radu subliniază şi că alegerea de a participa la referendum nu are nicio legătură cu politica sau Biserica: „De pildă eu merg la referendum pentru că aşa cred eu că e bine, asta e convingerea mea. Tot aşa după cum nu cred că Dragnea mă trimite la urne. Iar cei care condamnă Biserica Ortodoxă şi o acuză de sforării nu iau în calcul esenţa lucrurilor şi anume că, pentru români, există ceva mai presus, mai înalt şi mai autoritar decât BOR. Mai aproape de suflet. Acel ceva se numeşte credinţa în Dumnezeu“.