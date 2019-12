Mircea Radu, povestea tristă din spatele succesului. „Am luat-o de la zero, ca un om care începe să înveţe să meargă“

"S-a şters absolut totul şi am redevenit altcineva, am luat-o de la zero, ca un om care începe să înveţe să meargă’’, mărturiseşte Mircea Radu pentru OK!





“Amintirile mele cele mai frumoase de Crăciun sunt cele în care găseam sub brad o pungă în care erau portocale şi o jucarie. Atunci când eram copii şi nu eram înstăriţi. Culmea este că de multe ori mă refugiez în gândul ăsta, deşi copiii mei au acum foarte multe şi sub acelaşi brad şi eu găsesc cadouri simandicoase. Totuşi, fericirea mea este legată de acele vremuri’’, adaugă Mircea.