Mircea Radu compară rezultatul referendumului cu un „glonţ dum-dum“ care provoacă „distrugeri devastatoare“

Astfel, prezentatorul compară eşecul referendumului pentru familie cu un „glonţ dum-dum“, sugerând că rezultatul va provoca „distrugeri devastatoare“, precum în cazul proiectilului descris.

„Glonţul dum-dum este un proiectil care odată intrat în corp explodează şi provoacă distrugeri devastatoare. În cazul în care se supravieţuieşte, rănile provocate de schije vor chinui toată viaţa. Cred că România a avut parte de un Referendum-dum.

Votul de ieri nu înseamnă o revenire la «Vestul civilizat» cum nu înseamnă că doar România are nevoie de Europa. Şi invers e valabil; şi Europa are nevoie de ţara mea. De tot ce ştim noi românii să facem, de inteligenţa noastră, de tot ce am strâns în miile de ani de când trăim aici. Nu sunt de acord nici cu ideea, zisă pe faţă sau citită printre rânduri, că progresul şi credinţa sunt două chestiuni total diferite. Nu cred că cine se roagă, se închină sau are un Dumnezeu e un tâmpit în carne şi oase (…)“, a scris Mircea Radu pe pagina personală de Facebook.









În plus, prezentatorul a menţionat faptul că imaginea BOR a avut de suferit în urma referendumului pentru familie:

„Biserica a fost lovită şi va mai fi; încă şi mai tare. Cineva îşi motiva boicotul zicând că «Referendumul e pentru Biserică», iar el nu dă doi bani pe asta. Mare dreptate este în afirmaţia lui - poate fi un moment zero pentru Biserică. Oricine îşi aminteşte din copilărie «Nu mai vorbi tu despre tine că te faci de ruşine, lasă-i pe alţii», un sfat la care Biserica ar trebui să gândească bine. Eu ştiu mulţi preoţi care construiesc adăposturi pentru săraci, care duc copii amărâţi în vacanţe sau le cumpără cărţi pentru şcoală, care au grijă de bătrânii uitaţi de ai lor. Dar ştiu eu şi încă câţiva. E suficient? Nu. Să ne trezim şi să depăşim faza romantică, suntem în vremuri în care trebuie să spui şi să arăţi ce ai făcut bun, altfel se va scoate în faţă numai ce faci rău.... Poate greşesc dar eu, de aici, de pe marginea unde-mi duc zilele, aşa văd“, a adăugat Mircea Radu.

Mai mult, prezentatorul TV prevede şi „începerea fărâmiţării neamului“, care se va întâmpla în momentul în care Biserica îşi va fi pierdut toţi credincioşii: „Ruinarea, începerea fărâmiţării unui neam - e un soi de Apocalipsă şi asta - va veni nu când vântul va mirosi a napalm ci atunci când clopotele vor bate începutul Liturghiei iar pe aleea care va duce spre Biserică nu va mai păşi nimeni“, conchide Mircea Radu.