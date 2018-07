Mila Kunis, detalii despre despărţirea de Macaulay Culkin: „Absolut oribilă, a fost foarte urât ce am făcut“. Actriţa a vorbit şi despre căsnicia cu Ashton Kutcher

Se ştiu foarte puţine detalii despre relaţia de opt ani a actorilor Mila Kunis şi Macaulay Culkin, cei doi fiind extrem de discreţi chiar şi după despărţire. Cei doi şi-au început relaţia în anul 2002 pe când Mila Kunis avea 18 ani şi juca alături de actualul ei soţ, actorul Ashton Kutcher, în serialul de succes „That '70s Show“, iar Macaulay Culkin era „cel mai mare star din lume“.

S-au despărţit în 2011, când cariera ei era pe o pantă ascendentă, iar el s-a hotărât să ia o pauză de la actorie. La momentul respectiv, agentul actriţei declara că separarea a fost amicală, însă Mila Kunis a recunoscut acum, după aproape un deceniu, că lucrurile nu au fost întocmai aşa.

În podcast-ul lui Dax Shepart, Mila Kunis a recunosct că despărţirea de Macaulay Culkin a fost foarte urâtă. „A fost o despărţire oribilă, absolut oribilă. Am stricat totul. Eram o dobitoacă atunci, la 20 şi ceva de ani, şi sunt prima care recunoaşte acest lucru. Mi-a luat mult timp să-mi dau seama de acest lucru şi să pot să-mi recunosc în primul rând mie: da, chiar am fost o nesimţită. Într-un final am acceptat acest fapt. A fost foarte urât ce am făcut, a fost foarte urât modul în care am făcut-o“, a povestit Kunis, citată de ABC News

Fără a intra în detalii privind motivul rupturii, actriţa a subliniat că a avut un impact major asupra ei: „După ce am rămas singură, am avut nevoie de timp să-mi dau seama cine sunt, să înţeleg de ce am făcut acele lucruri, să mă adun şi să descopăr ce fel de om sunt.“

Întrebată dacă a reuşit să se ierte, Mila Kunis a replicat: „Ştii, a trecut atât de mult timp de atunci încât simt că este suficient. Cred că toată lumea a iertat pe toată lumea pentru felul în care lucrurile s-au sfârşit între noi.“

Mila Kunis a mai vorbit despre relaţia de lungă durată cu Macaulay Culkin şi în 2016, într-un interviu acordat realizatorului de radio Howard Stern. Atunci, actriţa a recunoscut că i-a fost foarte greu să gestioneze celebritatea fostului ei iubit: „Era uriaş. Nu puteai să mergi pe stradă cu el, întotdeauna atrăgea atenţia în cel mai ciudat mod, fanii pur şi simplu începeau să urle când îl vedeau. Nu ştiau cum să reacţioneze. Nu era un răspuns normal faţă de o celebritate. Fanii aveau reacţii total anormale faţă de el.“

Mila Kunis s-a căsătorit cu Ashton Kutcher în 2015, după o relaţie de trei ani FOTO Guliver/Getty Images

În recentul interviu, Mila Kunis a povestit şi modul inedit şi amuzant în care a început relaţia cu Ashton Kutcher. Cei doi au avut o relaţie bună pe platourile de filmare ale serialului „That 70’s Show“, însă nu a fost niciodată mai mult de atât. La câţiva ani de la încheierea serialului, au reluat legătura, iar Kutcher i-a aranjat o întâlnire cu un prieten de-ai lui, însă bărbatul nu a apărut. „Am rămas doar noi şi în acea seară ne-am dat seama că există sentimente. După ce ne-am sărutat, am fost siguri“, a precizat Kunis.

Kunis şi Kutcher şi-au început relaţia în aprilie 2012, după ce în noiembrie 2011 actorul a divorţat de Demi Moore după şase ani. Mila Kunis a dezvăluit şi că mama ei nu a fost deloc încântată când a aflat că are o relaţie cu starul din „Doi bărbaţi şi jumătate“. „Eram în maşină şi i-am spus: «Mamă, am o relaţie», «Oh, da? Spune-mi despre cine este vorba», «Trebuie să fii pregătită pentru asta...mă întâlnesc cu Ashton Kutcher». Iar ea, literalmente, mi-a zis «mai taci dracu’» în limba rusă. Sunt convinsă că reacţia a fost pe fondul divorţului extrem de mediatizat. Trecuse ceva vreme, dar cred că mama avea nişte concepţii greşite despre divorţ“, a spus actriţa.

Mila Kunis şi Ashton Kutcher s-au căsătorit în secret în 2015 şi au împreună doi copii – o fetiţă în vârstă de trei ani, Wyatt Isabelle, şi un băieţel de un an, Dimitri Portwood Kutcher.