Mihai Bobonete, fascinat de Simona Halep, pe care a întâlnit-o întâmplător: „Este un om special şi o femeie foarte frumoasă“

Simona Halep (26 de ani) este cea mai bună jucătoare de tenis din lume şi se bucură de un an fabulos. În ultimele două săptămâni a avut un parcurs extraordinar: a câştigat pentru a doua oară turneul de la Montreal şi a jucat finala de la Cincinnati, unde a pierdut însă în faţa olandezei Kiki Bertens.







Cu ocazia partidei de la Cincinnati, Mihai Bobonete şi-a exprimat admiraţia pentru Simona Halep. Actorul a precizat că a avut norocul să-i stea alături în timpul unui zbor şi a descris-o drept „un om special şi o femeie frumoasă“.





„Simona Halep e cel mai bun sportiv din România în ultimii 10 ani. Ce onoare să fim contemporani cu aşa războinică, ce norocos am fost să stau lângă ea trei ore pe zborul spre Mutua şi totodată spre prima ei mare finală câştigată atunci. Este un om special şi o femeie frumoasă, foarte politicoasă şi pe alocuri foarte timidă, dar cu zâmbetul pe buze tot timpul. Mă bucur pentru ea de fiecare dată când o privesc şi cred că în curând mă voi duce să o văd şi pe teren, merită, e ca la un festival deja. Go go go, Simona!“, a scris Bobonete pe Facebook.