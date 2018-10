Mihai Bendeac, mesaj emoţionant pentru părinţii lui. Actorul a mărturisit că a fost „un copil cu probleme, depresiv, uneori alcoolic, alteori semi-drogălău“  FOTO

View this post on Instagram

Părinţii mei au împlinit 37 de ani de când s-au căsătorit. Au crescut un copil cu probleme. Artist, depresiv, uneori alcoolic, alteori semi-drogalău, în alte situaţii complet nebun. Dar s-au descurcat. Şi m-au făcut mereu funcţional pentru o carieră grea. Apoi, târziu, au mai făcut un copil. Andrei. Care e genial. Frumos, cu o inteligenţă nimicitoare, cu un spirit foarte înalt. Pe lângă el, eu sunt o glumă. Le-am greşit părinţilor mei de multe ori. Dar, şi ei ştiu asta, i-am iubit şi îi iubesc cu disperare. Nu aşteptaţi să le spuneţi alor voştri că-i iubiţi! Mulţumesc mama şi tata! Vă iubesc cu disperare!!! Noapte frumoasă!