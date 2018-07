Micul prinţ Carol Ferdinand a fost operat de urgenţă în Veneţia, după un accident la joacă. Declaraţiile Prinţilor Paul şi Lia

Micul prinţ a fost operat de urgenţă

Carol Ferdinand a fost operat de urgenţă, în spitalul din Veneţia, unde a rămas internat o noapte. „Am fost norocoşi, Carol s-a comportat ca un erou şi s-a recuperat rapid. A fost operat în ziua accidentului, iar echipa de medici italieni s-a comportat exemplar. Au fost uimiţi şi ei de cât de repede şi-a revenit Carol. Aceştia ne-au explicat că micuţul Carol este un luptător şi că are un corp foarte puternic“, a declarat Prinţul Paul al României.

„Vreau să le mulţumesc pentru toată grija şi înţelegerea de care am avut parte. Sunt impresionată de profesionalismul medicilor italieni şi recunoscătoare pentru rezultatul excelent“, a declarat şi Prinţesa Lia.

Cum s-a petrecut accidentul

Accidentul s-a petrecut în timp ce Carol Ferdinand se afla alături de câţiva prieteni în camera special dedicată jocului. Curentul a trântit o uşă veche, din lemn şi sticlă, care s-a blocat. Situaţia i-a speriat pe copii. În încercarea de a deschide uşa blocată, geamul a cedat şi a căzut în întregime pe Carol Ferdinand. „Cei mici erau supravegheaţi de doi adulţi, dar totul s-a petrecut extrem de rapid. De la spargerea geamului, până am intervenit a durat doar câteva secunde. Am sunat de urgenţă la salvare. Prinţesa Lia, care are calificare în acordarea primului ajutor, a făcut din eşarfa de la gât bandană pentru Carol, astfel încât să amelioreze puţin situaţia până la intervenţia specializată. Autorităţile din Veneţia s-au mişcat extrem de rapid, un echipaj de medici a ajuns la faţa locului în doar zece minute. Ambulanţa a ajuns pe apă la palatul situat lângă cel mai mare canal din Veneţia“, a povestit Prinţul Paul al României.





După doar o noapte petrecută în spital, Carol Ferdinand a revenit la activităţile de vacanţă, cu acordul medicilor.