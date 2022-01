Michael Lang, cofondator al festivalului Woodstock, a murit la vârsta de 77 de ani

Ultima dată când a apărut în public, a fost înainte de izbucnirea pandemiei de Covid, în jurul celei de-a 50-a aniversări a festivalului, care a fost marcată de controversate încercări de a organiza un festival Woodstock 50.







John Rosenman, Artie Kornfeld, Michael Lang şi John P Roberts au fost cei care au organizat celebrul festival.





Woodstock '69 rămâne un reper pentru debutul concertelor de amploare, o pagină în istoria muzicii.





După 25 de ani, în 1994, Lang a organizat un al doilea festival Woodstock, care a avut loc timp de două zile la Winston Farm, statul New York.





În 1999, în acelaşi stat New York a fost organizat un alt Woodstock, la care au cântat trupe rock, hip hop, punk şi techno iar între acestea Bush, Moby, Red Hot Chili Peppers, Megadeth şi Metallica.





Michael Lang a vrut să marcheze 50 de ani de la primul festival în 2019, fără succes însă, printr-un eveniment care urma să aibă loc Watkins Glen (New York) şi pentru care acceptaseră să cânte 76 de artişti. Printre ei: John Fogerty, Carlos Santana, John Sebastian şi Country Joe McDonald (de altfel prezenţi şi la prima ediţie), Jay-Z, The Killers, The Raconteurs şi Miley Cyrus.





Lang a fost căsătorit cu Tamara şi are doi fii, Harry şi Laszlo, şi trei fete, LariAnn, Shala şi Molly.