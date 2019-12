Mesajul Violetei, fiica lui Ştefan Bănică şi a Andreei Marin, după ce tatăl ei a cântat cu fratele vitreg într-un concert

La scurt timp după eveniment, Violeta, fiica lui Ştefan Bănică şi a Andreei Marin, a transmis printr-o postare pe Instagram un mesaj emoţionant.

„Am primit acest video de ziua mea. Este cel mai frumos cadou pe care puteam să-l primesc. Sunt atât de mândră de fratele meu, Radu Ştefan Bănică, şi sunt recunoscătoare că am un asemenea frate. Când am văzut această filmare am început să plâng. Apreciază-i pe cei care te iubesc şi preţuieşte-i pentru totdeauna. Eşti cu adevărat norocos când întâlneşti pe cineva ca el, Radu Ştefan Bănică“, a scris pe Instagram Violeta, care a împlinit 12 ani pe 15 decembrie.

Tatăl şi fiul au interpretat piesa „Doar odată-i Crăciunul“, iar momentul i-a emoţionat pe spectatori.