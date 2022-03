Mesajul de laudă al lui Jack Osbourne despre România, după ce a fost voluntar la graniţa româno-ucraineană FOTO

Fiul celebrului rocker s-a alăturat misiunii unui ONG specializat pe ajutorarea refugiaţilor, care a acordat ajutor medical unui grup de copii orfani cu nevoie speciale care urma să fie evacuat din Ucraina.

„Nu eram sigur dacă să postez despre asta pentru că nu am făcut-o pentru atenţia şi m-am săturat să văd oameni care fac diferite lucruri pentru diverse cauze doar pentru a posta despre asta. Am făcut acest lucru pentru că m-am simţit obligat să ajut, iar dacă doar trăgeam un semnal de alarmă sau ceva asemănător nu era de ajuns. Săptămâna trecută m-am întors dintr-o călătorie revelatoare şi profundă în România.

Am fost voluntar în cadrul organizaţiei Third Wave Volunteers. Am avut misiunea de a acorda ajutor medical special, alături de un alt ONG, pentru copii orfani ce erau evacuţi din Ucraina. Deşi cât timp m-am aflat acolo nu am putut să îi evacuăm pe copii, ONG-ul a început să îi evacueze acum. Am văzut cele mai rele, dar şi cele mai bune aspecte ale umanităţii. În timp ce lucram la graniţă am văzut valuri şi valuri de refugiaţi, în principal femei şi copii, care fugeau din ţară în speranţa că vor găsi siguranţă. Frica şi incertitudinea li se citea cel mai mult pe faţă”, a relatat Jack Osbourne despre experienţa lui la graniţa României.

De asemenea, acesta a lăudat şi modul în care graniţa română este organizată.

„Graniţa română era organizată şi plină de resurse. Poţi să te uiţi la ştiri toată ziua, dar lucrurile nici măcar nu conturează relalitatea. Vreau să mulţumesc echipei alături de care am lucrat”, a mai adăugat acesta.