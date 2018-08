Mesajul Danei Rogoz pentru o femeie care s-a lăudat că a scuipat-o şi a bătut-o pe stradă în copilărie: „Să vă fie ruşine!“

Un comentariu primit pe contul său de Instagram i-a amintit Danei Rogoz de traumele copilăriei, atunci când „Abramburica“ era agresată de alţi copii pentru faptul că era vedetă. O femeie susţine că, deşi o admira în copilărie, a decis, împreună cu o prietenă, să-i aplice o corecţie în plină stradă Abramburicăi pentru faptul că era „înfumurată“.

„Îmi aduc aminte că în urmă cu ani, când venea la Pro TV, am bătut-o pe stradă… Pur şi simplu vorbea îngâmfat. Noi de vârsta ei, eu şi o prietenă, am intrat în vorbă cu ea. Sincer, o admiram, na, erau alte vremuri. Ea înfumurată a zis ceva în sictir. Era proaspătă vedetă ea. Apoi i-am tras un scuipat plus o palmă… Ruşine oricum… E ruşine să te porţi urât în sictir cu oamenii care te plac“, a scris femeia în comentariu.

Dana Rogoz mărturiseşte că „s-a blocat“ şi că „i s-a opit respiraţia“ citind acest mesaj, la fel ca „Dana-copil în momentul respectiv“, şi a povestit că în copilărie se confrunta frecvent cu astfel de reacţii din partea celorlalţi copii.

„Eram Abramburica, un copil cu o stea norocoasă, un copil iubit de multi alţi copii. Tocmai de aceea nu m-am plâns niciodată când eram victima a bullying-ului. Şi alţi colegi de şcoală erau agresaţi, doar că din alte motive. La mine, «problema» era că sunt «vedetă». Atât. Era suficient pentru unii. Uneori mă recunoşteau pe stradă, alteori în autobuz, şi «admiraţia» lor se manifesta în felul descris mai sus. Mă scuipau chiar înainte de a se închide uşile de la troleul aglomerat şi rămâneam să mă şterg pe scări, neputincioasă. Aveam vreo 9 – 10 ani. Pe la 12 trebuia să suport deja mâinile băieţilor care voiau cu orice preţ să ridice fusta Abramburicăi pe stradă. Dar le treceam pe toate la «riscurile meseriei» şi mergeam mai departe. Doar că azi, în urma acestui mesaj, aş vrea sa ma întorc la Dana-copil lovită şi scuipata de aceste fete şi să îi spun ca nu e vina ei, că nu a greşit cu nimic. Dana-adult vrea să îi şteargă scuipatul, să o strângă în braţe pe Dana-copil şi să o felicite pentru instinctul bun pe care l-a avut încercând să evite astfel de oameni. Şi aş lăsa-o să îmi plângă în braţe“, a mărturisit Dana pe blogul său.

În plus, vedeta i-a răspuns acestei femei, spunându-i că ar trebui să-i fie ruşine că „se laudă acum cu acest comportament“.

„Şi tot Dana-adult vrea să îi răspundă femeii care se laudă acum cu acest comportament. Ruşinea e a dumneavoastră, doamnă. Ruşine că anii au trecut şi că aţi rămas la fel. Îmi pare rău pentru proasta educaţie pe care aţi primit-o când eraţi copil, dar nu pot să vă scuz pentru adultul care aţi devenit. Pare că sunteţi la rândul dumneavoastră mamă. Cum aţi reacţiona când copilul ar veni acasă bătut şi scuipat de altcineva? Îmi imaginez, cu tristeţe, că încurajaţi genul acesta de comportament. Îmi imaginez că aţi fi fericită ştiind că v-a moştenit şi că tradiţia merge mai departe. Pentru copilul meu şi pentru alţi copii sunt furioasă acum. Sunteţi mândră de ce mi-aţi făcut împreună cu prietena dumneavoastră încât aveţi curajul să vă laudaţi pe contul meu? Să vă fie ruşine. Nu aţi înţeles nimic din viaţa asta.“

Dana Rogoz, alături de fiul ei Vlad, în vârstă de 4 ani FOTO Facebook