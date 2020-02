Mesajul actriţei Catherine-Zeta Jones după moartea lui Kirk Douglas: „Te voi iubi pentru tot restul vieţii mele“

Kirk Douglas, fiul unui peticar devenit unul dintre cei mai buni actori ai Hollwood-ului, a murit pe 6 februarie, la 103 ani.

Catherine-Zeta Jones a publicat o imagine în care apare împreună cu Kirk, alături de mesajul: „Te voi iubi pentru tot restul vieţii mele. Deja mi-e dor de tine. Somn uşor...“

Şi fiul actorului, Michael Douglas, cel care a anunţat moartea tatălui său, a transmis un mesaj emoţionant: „Pentru întreaga lume, el a fost o legendă, un actor din Epoca de Aur a filmelor care şi-a trăit frumos anii de aur, un filantrop al cărui angajament faţă de dreptate şi cauzele în care a crezut a stabilit un standard către care să tindem toţi. Dar pentru mine şi pentru fraţii mei, el a fost doar tata, pentru Catherine a fost un socru minunat, pentru nepoţii şi strănepoţii lui a fost un bunic iubitor, iar pentru soţia sa un soţ grozav“.

Şi actriţa americană Jamie Lee Curtis (61 de ani) a scris: „«Te iubesc, Spartacus, ca pe tatăl pe care nu l-am avut». Antoninus. Am avut un tată şi te-a iubit aşa cum te-a iubit lumea. Pasiunea ta. Talentul. Politica. Familia. Arta. Puterea. Am crescut cu băieţii Douglas. Toată dragostea, lui Anne şi întregii lui familii din partea familiei mele“.

“I love you Spartacus, like the father I never had.” Antoninus

I did have a father and he LOVED you as the world loved you. Your Passion.Talent. Politics. Family. Art. Strength. I grew up with the Douglas boys. My love to Anne and all his family from mine. pic.twitter.com/nPlZIFQ7DW