Mesajele emoţionante ale artiştilor după moartea Tamarei Buciuceanu-Botez: „Am lacrimi în ochi şi sufletul trist. Era o lumină atunci când urca pe scenă“

Tamara Buciuceanu-Botez a murit pe 15 octombrie după ce a fost internată de urgenţă la Spitalul Elias, la începutul lunii , pe fondul unor probleme cardiace, iar în ultimele zile starea sa de sănătate se agravase.





„Spitalul Elias anunţă cu regret dispariţia unei mari doamne a teatrului românesc, Tamara Buciuceanu-Botez. Sincere condoleanţe familiei îndoliate“, a declarat doctorul Silvius Negoiţă, purtătorul de cuvânt al spitalului.











Numeroşi colegi de breaslă, apropiaţi ai actriţei, dar şi politicieni deplâng trecerea în nefiinţă a „doamnei comediei româneşti“ şi au transmis mesaje emoţionante de condoleanţe. Printre ei se numără Alexandru Arşinel, Ion Caramitru, Carmen Tănase, Oana Pellea şi Marian Râlea.





Alexandru Arşinel: „Nu îmi vine să cred cum se duc una după alta, Cristina Stamate, Stela Popescu şi acum Tamara. Tare rău îmi pare. A plecat un camarad, un prieten extraordinar. Am jucat cu ea la Boema, la Tănase, în turnee prin străinătate, în toată lumea, o camaradă extraordinară, un om deosebit. Ca actriţă o judecă poporul, nu ştiu ce aş mai putea adăuga la ce adăugăm fiecare în fiecare zi despre această mare artistă. Dumnezeu să o odihnească şi să o primească în rândul marilor, uriaşilor artişti care s-au dus în ultimii ani.“





Carmen Tănase: „Nu am asociat niciodat ideea morţii cu Tamara, cu temperamentul ei, cu pofta ei de viaţă, cu veselia ei. Mulţumesc cerului că am putut să îi fiu în preajmă, m-a onorat cu prezenţa ei, am jucat împreună. Îl iubea foarte mult pe fiul meu, îi dădea sfaturi. Am multe amintiri cu Tamara, am fost în turneu în America, era o bucurie sa fii în preajma ei.“





Marian Râlea: „Of, doamnă! Of, Doamne! Tamara Buciuceanu Botez a plecat dintre noi astăzi, a plecat puţin, dar ea va rămâne mereu cu noi. Am lacrimi în ochi şi sufletul trist, dar ştiu că acum se uită la noi şi vrea să ne vadă că ne trăim viaţa frumos, ca atunci când ne revedem cu toţii să avem multe poveşti. Era o lumină atunci când se urca pe scenă! Mulţumim pentru tot, ştim că ne iubeşti şi ai grijă de noi de sus, te iubim şi noi şi păstrăm în suflet tot ce ne-ai învăţat. Zbor lin, doamna noastră!“





Rodica Popescu Bitănescu: „A fost şi este un unicat. Este o pierdere enormă pentru teatrul românesc. Am văzut-o în ultimul spectacol când împlinise 85 de ani, atunci a fost ultimul spectacol. De 5 ani nu a mai urcat pe scenă, a simţit că nu mai poate să fie în forţă, că nu mai poate să ţină minte bine textele. Este o treabă grea pentru un actor să nu mai apară pe scenă, iar ea s-a controlat şi nu a mai apărut. Toată admiraţia mea pentru ea. O duceam mereu cu maşina şi mereu simţea nevoia să îmi dea un cadou, un borcan cu cireşe, se simţea şi cu toate colegele era la fel. Îi plăcea sa facă cadouri. O foarte bună parteneră, dar foarte drastică. Era foarte pretenţioasă şi dacă vreţi era şi orgolioasă. Iubea şi respecta publicul, de aceea toate generaţiile vor fi cu ea şi va trăi cu şi prin noi. Nu va muri niciodată. Dumnezeu să o odihnească acolo unde este, pentru că este un drum greu. Cred că este foarte greu pasul ăsta şi întotdeauna o să mă gândesc cu mare admiraţie la Tamara Buciuceanu-Botez.“





Ion Caramitru: „Ştiam că este în spital, dar nu credeam că îi este atât de rău. Am citit că era mai bine. A dispărut una dintre marile noastre artiste ale tuturor timpurilor. E o pierdere uluitoare. A trăit o viaţă plină de succes. Am jucat cu ea în filme. Deşi aveai senzaţia că eşti în faţa unei forţe a naturii, era de o timiditate şi de o spaimă artistică incredibilă. Ca orice om sensibil, ascundea o slăbiciune sufletească, o delicateţe aparte.“







Costin Mărculescu: „A fost idolul copilăriei mele, o actriţă unică, am avut şansa incredibilă de a filma alături de domnia sa, în «Liceeni», în anumite secvenţe. «Tovarăşa profesoară, daşi-mi broaştele înapoi», este replica pe care, de 33 de ani, o ştie toată România. La lansarea filmului «Liceeni», aveam 17 ani, mi-a zis: «Costin, teatrul e foarte frumos, dar e foarte greu…“ şi a avut dreptate.





Oana Pellea: „Un fenomen, o forţă a naturii a fost! Un fenoment artistic. Nu există epitet. M-am întâlnit cu Mihai Constantin acum câteva zile, am întrebat şi mi-a zis că nu prea e bine. Dumnezeu s-o odihnească!“





Dana Dogaru: „Neaşteptat. Deşi ştiam că e bolnavă, nu ne aşteptam la aşa ceva. Am văzut-o în aproape tot ce a jucat. N-am jucat împreună, dar am cunoscut-o. Era atât de plină de viaţă şi părea atât de puternică, deşi, în fond, era extrem de sensibilă. Din păcate, şi vârsta, şi vremurile... Fără-ndoială, va rămâne în istoria teatrului românesc, pentru că era unică în felul ei. Dumnezeu s-o odihnească!“

Sabina Iosub: „A plecat Isoscel. Drum în lumină, Tamara Buciuceanu Botez!“





Gabriela Firea: „S-a mai stins o stea... cerul nostru va fi, de azi, un pic mai întunecat, în timp ce ea, draga de ea, va fi acolo unde lumina este veşnică... Rămas bun, Tamara Buciuceanu Botez, Dumnezeu să te aibă în pază!“





Viorica Dăncilă: „M-a întristat profund vestea plecări dintre noi a marii actriţe, o adevărată valoare a filmului şi a teatrului românesc. Ne rămân rolurile memorabile şi prestaţiile sale impresionante, mărturie a unei vieţi închinate artei. Dumnezeu să o odihnească în pace.“





Florin Călinescu: „Doamna Tamara Buciuceanu a plecat dincolo!“