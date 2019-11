Melanie Griffith a dezvăluit cel mai umilitor moment din viaţa ei: ce s-a întâmplat după ce a mers la filmări în stare de ebrietate

Melanie Griffith a vorbit despre „cea mai umilitoare experienţă“ prin care a trecut pe vremea când filma pentru lungmetrajul „Working Girl“, în anul 1988, scrie Fox News

Actriţa a povestit că a ajuns pe platourile de filmare sub influenţa alcoolului şi a fost pusă să plătească o amendă de 80.000 de dolari, în compensaţie pentru faptul că echipa de producţie a pierdut timp din cauza ei.

„Au fost multe lucruri la acel film pe care nu le-am făcut bine. Era la finalul anilor ’80. În New York erau multe petreceri, multă cocaină, multe tentaţii. Trăiam zi de zi într-o lume de excese, iar într-o zi am ajuns la filmări într-un hal fără de hal“, a povestit Griffith, citată de People

Dezvăluirea a fost făcută într-o carte dedicată regizorului filmului, Mike Nichols, care a încetat din viaţă în 2014.

„Mike era atât de supărat pe mine încât nici nu vorbea cu mine. L-a trimis pe Mike Haley, asistentul de regie, să-mi spună: «Anulăm. Du-te acasă». În acel moment am ştiut că eram în încurcătură“, şi-a amintit actriţa americană.

„În dimineaţa următoare, producătorul Douglas Wick m-a luat la micul dejun şi mi-a spus: «O să plăteşti ultima noapte de închiriere a studioului din buzunarul tău, care a costat 80.000 de dolari»“, a mai povestit Melanie.

Actriţa a conştientizat că, de fapt, echipa de producţie a vrut să o înveţe o lecţie, ceea ce chiar i-a făcut bine: „Voiau să-mi atragă atenţia şi chiar au făcut asta. A fost o experienţă umilitoare şi jenantă, dar am învăţat multe din ea“. Trei săptămâni mai târziu, actriţa s-a internat la un centru de reabilitare.

În „Working girl“, film regizat de Mike Nicholas, Griffith a jucat alături de Harrison Ford şi Sigourney Weaver.

Viaţa lui Melanie Griffith

În 2009, Melanie Griffith a fost diagnosticată cu cancer de piele şi a trecut prin mai multe intervenţii chirurgicale.

Melanie Griffith este cunoscută pentru rolul sau din filmul „Working Girl“ (1988), care i-a adus un Glob de Aur, dar şi o nominalizare la Oscar.

Cariera lui Melanie Griffith, fiica actriţei Tippi Hedren, ce a interpretat rolul principal în celebra peliculă „Păsările“ de Alfred Hitchcock, a avut suişuri şi coborâşuri, fiind puternic influenţată de viaţa privată a acesteia. „Obişnuiam să beau vin ca pe o băutură uşoară. Îmi luam medicamentul pentru a putea scăpa de durere şi de insecurităţi“, povestea ea. Actriţa s-a confruntat timp de mai mulţi ani cu dependenţa de droguri şi alcool, iar cariera ei a intrat într-un con de umbră, după ce fizionomia ei a fost afectată de operaţiile estetice suferite. Aceasta a intrat într-o clinică de reabilitate de două ori, iar în 2009 a suferit o operaţie pentru tratarea cancerului de piele.

Melanie Griffith s-a remarcat şi în filme precum „Body Double“ (1984), „Something Wild“ (1986), „The Milagro Beanfield War“ (1988), „Celebrity“ (1998), „Another Day in Paradise“ (1998), „Crazy in Alabama“ (1999), „Along for the Ride“ (2000) şi „Tart“ (2001). După o pauză de câţiva ani, actriţa a apărut în multe producţii de televiziune, însă nu şi pe marile ecrane.

Melanie Griffith s-a căsătorit cu Antonio Banderas (59 de ani) în 1996, după ce au filmat împreună comedia romantică „Two Much“ şi au divorţat în 2014, după 18 ani de căsnicie şi au împreună o fiică în vârstă de 22 ani, Stella Banderas, care a rămas în custodia actriţei.

Melanie Griffith a mai fost căsătorită cu Don Johnson, în 1976 şi din 1989 până în 1996, şi cu Steven Bauer, din 1981 până în 1989. Mai are doi copii, Dakota (28 de ani), din căsătoria cu Don, şi Alexander (33 de ani), din căsnicia cu Bauer.