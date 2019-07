Melania Medeleanu a dezvăluit de ce problemele se loveşte în încercarea de a adopta un copil: ce i s-a spus când a cerut să consulte lista celor greu adoptabili

Melania Medeleanu a explicat pe Facebook că a primit în urmă cu mai bine de un an atestatul de părinte adoptator şi, deşi nu a setat niciun criteriu de selecţie, nu a fost invitată niciodată să vadă vreun copil.

În plus, fosta prezentatoare spune că a sunat la DGASPC pentru a solicita consultarea listei copiilor greu adoptabili, însă i s-a transmis că mai are de aşteptat până în septembrie.

„A trecut mai bine de un an de când am primit atestatul de părinte adoptator. Deşi n-am setat niciun fel de criterii legate de sex, culoarea ochilor, culoarea pielii, n-am fost chemată până astăzi nici măcar o singură dată să văd un copil. Pentru că în viaţa mea a apărut Radu bucurie (băieţelul Melaniei – n.red.) am lăsat lucrurile aşa pentru un timp. Azi am sunat la DGASPC să-i rog să consult lista copiilor greu adoptabili, acei copii pe care încă nu i-a vrut nimeni – cel mai adesea pentru că sunt mari sau bolnăviori sau din alte motive. Mă aşteptam să fie un demers banal. Ei bine nu: 11 Septembrie. Abia atunci voi putea consulta această listă – pentru că o singură familie pe zi are acces la computerul în care se află aceste informaţii. O familie pe zi! Cu fiecare zi care trece, (şi) acestor copii li se ia şansa de a primi o familie“, a scris Melania Medeleanu.

Ea a subliniat că legea adopţiilor ar trebui să fie un subiect prioritar în agenda politică nu doar în situaţiile de criză, cum a fost cazul recent al Sorinei.

„Sunt o mulţime de date care vorbesc despre copiii aflaţi în centre, cât costă din punct de vedere economic să-i ţinem acolo în loc să le găsim o familie, ce înseamnă asta cel mai adesea pentru o societate din punctul de vedere al siguranţei ei (de multe ori, când, la 18 ani uşa centrului se deschide, mulţi dintre aceşti adulţi fără nicio perspectivă nu reuşesc să se integreze şi următorul lor adăpost e fie sub pământ, în tuneluri insalubre, fie în închisoare). Indiferent cine va câştiga alegerile, un subiect care trebuie scos din sertar şi discutat nu în momente de criză şi isterie – cum a fost cazul Sorinei –, ci cu calm şi cu dorinţa onestă de a găsi soluţii, este legea adopţiilor. Ce partid se încumetă să preia tema şi să lupte pentru ea?“, a încheiat fosta prezentatoarea TV.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: