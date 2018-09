Maurice Munteanu, reacţie dură privind referendumul pentru familie: „Inventat de nişte analfabeţi care au călcat totul în picioare“

Maurice Munteanu (40 de ani) şi-a exprimat părerea, pe pagina sa de Facebook, privind referendumul de modificare a Constituţiei pe tema familiei tradiţionale, declarând că este ultimul lucru de care ar trebuie să se preocupe atât politicienii, cât şi oamenii obişnuiţi, acesta fiind „inventat de o mână de analfabeţi care fac legea, fură, au măcelărit justiţia şi care au călcat totul în picioare“.

„Noi aici (n.r.- în România) încă ne luptăm să demonstrăm că a fi mamă singură, tată homosexual, cuplu de lesbiene etc. nu reprezintă un pericol major pentru ţară. Pentru ţara în care o mână de analfabeţi fac legea, fură, au măcelărit justiţia, au călcat totul în picioare şi acum au inventat un referendum pentru a înlătura, nu-i aşa, buruienile şi a face spaţiul să înflorească. Pentru că în România, acum, homosexualii, lesbienele sau femeile care nu au soţi sunt duşmani declaraţi“, a scris Maurice Munteanu.

Într-o postare recentă pe Facebook, fashion editor-ul le răspunde celor care se întreabă ce le vor spune copiilor când vor vedea doi bărbaţi sărutându-se pe stradă. Maurice subliniază că există alte probleme cu adevărat importante care provoacă traume reale şi dă exemplul numărului mare de mame minore, dar şi lipsei educaţiei sexuale în şcoli. Vedeta TV subliniază şi că foarte mulţi profesori cu care a interacţionat s-au declarat „scârbiţi de traumele cu care ar rămâne copiii dacă ar vedea doi bărbaţi sărutându-se“.

„De ieri până astăzi a trebuit să blochez virtual un număr considerabil de cetăţeni (printre ei se numără 14 profesori de gimnaziu în ţară, iar dintre aceştia trei sunt profesori de istorie!), cetăţeni scârbiţi de traumele cu care ar putea rămâne copiii dacă ar vedea pe stradă doi bărbaţi sărutându-se. Doi bărbaţi, atenţie! Pentru că, nu-i aşa, filmele porno cu lesbiene, filme care fac deliciul multor taţi din familii tradiţionale, sunt OK. Şi, în consecinţă, nici copiii nu ar avea traume dacă ar vedea două femei sărutându-se pe stradă, pentru că ar avea grijă taţii să le explice cum stă treaba.

Dar altceva voiam să sesisez - să luăm, de exemplu, cazul oraşului Fălticeni, de unde mi-a scris o profesoară de Limba Română - când au fost văzuţi ultima dată, în Fălticeni, doi bărbaţi sărutându-se pe stradă? Şi, în general, când aţi văzut voi ultima dată, în orice colţişor din România, doi bărbaţi sărutându-se pe stradă? Am vaga senzaţie că în Fălticeni, dar şi în România, peste tot, există mult mai multe mame minore (cu traume reale), pentru că toţi ştim, cred, care-i treaba cu orele de educaţie sexuală în şcoli. Mi se pare incredibil că în ţara care este pe primul loc în UE cu cele mai multe mame minore, un profesor poate ridica astfel de probleme.

Pentru aceşti, să le spunem profesori, e mult mai OK să aibă eleve care nasc în urma abuzurilor şi violurilor la doar 10-12 ani. Şi e mult mai ok pentru ei ca acei copii, rezultaţi în urma acestor abuzuri, să ia calea orfelinatelor. Să nu uităm, totuşi, cum au reacţionat oamenii din Titu în cazul de viol al adolescentei răpite de cinci bărbaţi, acum doi ani - concluzia: a fost vina ei! De ce era machiată? De ce purta fustă scurtă? Ce vină au băieţii dacă i-a provocat? Hello, România! Hello, doamna profesoară!“, a scris Maurice Munteanu.