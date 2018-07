Maurice Munteanu laudă o apariţie a Angelei Merkel care, spre deosebire de politicienii români, „nu coboară dintr-un Porsche obţinut din furtişaguri“

Maurice Munteanu (40 de ani) a comentat pe pagina sa de Facebook o imagine care circulă intens pe Facebook în ultimele zile. Fotografia îi înfăţişează pe cancelarul german Angela Merkel (63 de ani) şi soţul ei, surprinşi pe stradă, ambii purtând ţinute care, în opinia fashion editorului, vorbesc despre „civilizaţie şi un grad de sofisticare“ la care „noi nu vom ajunge vreodată“.

Maurice Munteanu a povestit şi o întâmplare personală. Aflat la cumpărături, îmbrăcat într-o ţinută simplă, câteva persoane s-au grăbit să-i critice vestimentaţia, invocând faptul că arată ca un „sărac“.

„De 15 ani sunt stilist & fashion editor la «Elle România». În toţi aceşti ani am lucrat cu modele, artişti, persoane publice, de câteva ori m-am intersectat, profesional, şi cu persoane din politică etc. Nu vreau să comentez din punct de vedere stilistic această imagine cu Angela Merkel, Cancelarul Germaniei, şi soţul ei. Deşi aş putea să o fac şi să vă spun că imaginea vorbeşte despre civilizaţie şi un grad de sofisticare, da, da, de sofisticare, la care, sincer, noi nu cred că vom ajuge vreodată. Aş vrea să vă relatez, în schimb, o tărăşenie - astăzi am fost într-un centru comercial să cumpăr diverse lucruri pentru câinele meu. Purtam o pereche de jeans, o pereche de papuci negri şi un tricou simplu, gri, din bumbac. Câţiva cetăţeni m-au fotografiat, fără voia mea, la trecerea de pietoni, cu pungile de cumpărături în mână – «Hahaha. Uite-l, mă, pe ăla de la televizor. Păi aşa arată, mă, un stilist? Cu papuci şi un tricou obosit? Ce sărac!». Da, da, fix acestea au fost replicile.

Vedeţi, dragi cetăţeni? Aşa am învăţat noi să înţelegem «bogăţia». Suntem dependenţi de bling-bling. Nu vreau să creez acum vâlvă pe Facebook, cu atât mai puţin cu cât brand-urile chiar nu sunt importante. Dar purtam o pereche de jeans de la Acne Studios, nişte papuci Rick Owens, designer-ul care, din punctul meu de vedere, a redefinit estetica contemporană, şi un tricou de la A.P.C. Brand-uri care, adevărat, aici nu transmit nimic. Pentru că nu strălucesc, pentru că nu «ţipă», pentru că nu sunt colorate“, a scris fashion editorul.

Revenind la apariţia soţilor Merkel, Maurice Munteanu a scris despre aceştia că, spre deosebire de politicienii români, ei „nu coboară dintr-un Porche cumpărat din bani publici, obţinut prin furtişaguri“, tocmai pentru că îi respectă pe cei cărora le reprezintă interesele.

„În altă ordine de idei, pe un stilist nu îl recomandă trei perne suprapuse pe cap, ci portofoliul! Nu îl recomandă propriile achiziţii, ci fix abilităţile pe care le are, sau nu, de a-i transforma pe ceilalţi. De ce credeţi că Emanuelle Alt, cea care conduce «Vogue Paris», se îmbracă de o viaţă întreagă într-o pereche de jeanşi negri şi un tricou alb? Revenind. Soţul doamnei poartă un superb trenci Burberry şi se îmbracă constant în Brunello Cucinelli, unul dintre numele care nu mai are nevoie de nicio recomandare. Dar arată civilizat, prea civilizat. Are şi o pungă în mâna, nu coboară dintr-un Porsche cumpărat din bani publici, obţinut prin furtişaguri. Sau vă imaginaţi că doamna Merkel nu ar putea să se îmbrace în Chanel? Ba da, ar putea. Dar nu vrea, în asta constă diferenţa. Pentru că se respectă şi pentru că îi respectă pe ceilalţi - le reprezintă interesele“, încheie Maurice Munteanu.