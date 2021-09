Marina Voica a ajuns de urgenţă la spital! Ce a păţit cântăreaţa chiar de ziua ei

Acum, cântăreaţa se simte bine, iar starea ei de sănătate s-a îmbunătăţit simţitor. ”Sunt bine acum. Am făcut toxiinfecţie alimentară, sunt foarte pofticioasă şi am primit foarte multă mâncare ieri şi s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu vreau să vă descriu. Am chemat salvarea, eu ziceam că nu chem, dar am chemat. A venit o fată foarte drăguţă şi mi-a zis să merg, eu nu şi nu, şi până la urmă am zis că să mă duc că nu ştiu ce se va întâmpla. Eu vreau să fiu sănătoasă”, a spus Marina Voica, la Antena Stars.

Citiţi articolul integral pe CLICK!