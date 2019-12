Marian Ionescu, totul despre mariaj: „Dacă nu vrea Octavia, mă mai însor o dată!”

„Eu sunt plecat 200 de zile pe an, aşa că ar fi o performanţă fabuloasă să ne certăm în puţinele zile pe care le petrecem împreună. Îi sfătuiesc pe cei care se ceartă des să nu doarmă împreună noaptea şi să stea un pic separaţi, că nu strică’’, a spus Marian Ionescu pentru OK!

Artistul recunoaşte că nu are zile triste, pentru că nu are mari aşteptări de la prezent. „Nu mă poate surprinde nimic atât de tare. Pe scenă sunt de 35 de ani şi în fiecare zi de la Dumnezeu am cântat, aşa că nu am avut prilejul de tristeţi profunde”.

Pentru Marian Ionescu cel mai frumos Crăciun rămâne cel petrecut pentru prima oară alături de fiul lui, Andrei.