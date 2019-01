Mariah Carey şi-a dat în judecată fosta asistentă şi îi cere daune de milioane de dolari. Care este motivul

Mariah Carey, una dintre cele mai bine plătite cântăreţe din lume cu 200 de milioane de discuri vândute şi cu melodii celebre precum „We Belong Together“, solicită daune de cel puţin 3 milioane de dolari de la Lianna Azarian, pe care a acuzat-o de şantaj, scrie news.ro.

Ea a cerut şi un ordin de restricţie care să o împiedice pe fosta asistentă să încalce acordul de confidenţialitate, potrivit documentelor depuse la Curtea Supremă din statul New York.

Mariah Carey susţine că fosta asistentă i-a cerut 8 milioane de dolari, ameninţând-o că va face publice înregistrări video care o surprind pe cântăreaţă făcând „lucruri jenante“, potrivit tmz.com.

Azarian, care a fost angajată de cântăreaţă în 2015, ca asistentă executivă, ar fi filmat-o în secret pe Mariah, iar aceste înregistrări i-ar fi afectat grav imaginea personală şi profesională dacă ar fi fost date publicităţii, potrivit documentelor.

Carey susţine că i-a plătit iniţial suma de 327.000 de dolari, dar a sfârşit prin a o concedia în noiembrie 2017, nefiind mulţumită de comportamentul ei, moment în care Azarian a şantajat-o din nou.

Azarian a dat-o la rândul ei în judecată pe Mariah Carey, susţinând că a fost victima unor oribile abuzuri fizice, verbale şi psihice atât din partea cântăreţei, cât şi a fostului manager al acesteia, din perioada 2013 - 2017, Stella Bulochnikov.

Azarian le-a dat în judecată pe Carey, Bulochnikov şi alte persoane din anturajul cântăreţei.

Totodată, avocatul lui Azarian, Mark Quigley, a declarat că afirmaţiile lui Mariah privind şantajul sunt "nefondate".

În aprilie anul trecut, Mariah Carey a fost acuzată de hărţuire sexuală şi de încălcarea drepturilor civile de fostul ei manager, Stella Bulochnikov, care a şi depus o plângere împotriva celebrei cântăreţe americane.





