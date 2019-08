Marcel Toder a murit. De ce nu merge Gabriela Cristea la înmormântare

Marcel Toader a murit sâmbătă la vârsta de 56 de ani, din cauza unui infarct.

Acesta a fost căsătorit de şase ori, printre consoartele sale numărându-se vedete precum Gabriela Cristea.

Prezentatoarea TV a fost căsătorită timp de cinci ani cu omul de afaceri, iar după despărţirea cu scandal cei doi nu au mai ţinut legătura decât prin intermediul avocaţilor.

Gabriela Cristea a aflat de la jurnalişti despre moartea fostului soţ, despre care ştia că suferise un infarct în 2012, şi a mărturisit că nu va merge la înmormântare, motivând prin faptul că acum are familia ei şi nu a mai avut nicio legătură cu el.

„Eu am familia mea, nu mai aveam nimic de împărţit cu el. Ştiu că a mai avut în infarct în 2012. Dar nu ştiu ce a mai făcut apoi… Nu o să merg la înmormântare“, a declarat Gabriela Cristea pentru Cancan.

„Nu ştiu nimic, nu mai am nicio legătură cu el de foarte multă vreme. Până la urmă nu e o veste minunată că a trecut la cele sfinte“, a mai mărturisit Gabriela Cristea pentru Fanatik

Deşi s-au despărţit cu scandal, recent, Marcel Toader revenise la sentimente mai bune faţă de Gabriela Cristea şi declara: „Despre ea am avut mereu o părere fantastică! Este una dintre cele mai bune moderatoare de televiziune. Îi doresc tot succesul din lume, fericire în familie, să îmbătrânească lângă soţul ei şi să se iubească. Eu nu am resentimente. Fiecare are viaţa lui şi drumul lui“.