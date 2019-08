Marcel Toader a murit. Cum s-a transformat afaceristul din prinţ în cerşetor

Potrivit Fanatik.ro , Marcel Toader a ajuns din statutul de milionar în cel de datornic la stat, la întreţinere sau la fosta soţie Gabriela Cristea. În urmă cu aproximativ 2 ani, administratorii blocului unde locuia omul de afaceri l-au acuzat că nu şi-a mai plătit întreţinerea de patru ani. Toader acumulase datorii de 35.000 de lei, potrivit sursei citate. În urmă cu un an, fostul rugbist a apărut într-o emisiune TV unde a declarat că nu are apă caldă şi trăieşte în condiţii inumane. „Nu am căldură, apă! Fosta nevastă este de vină”, declara la vremea respectivă afaceristul.