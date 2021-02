Marcel Pavel, despre COVID-19: „Am trecut printr-un adevărat coşmar. Mi-a fost foarte rău, am fost la limită“

Pandemia v-a produs o pagubă financiară substanţială.

Da, ca tuturor, de altfel. Eu am resimţit poate mai acut decât alţii, pentru că am de întreţinut opt persoane – printre care mama şi un frate mijlociu, care a fost operat pe cord. Gândeşte-te că ultimul concert l-am avut pe 7 martie, când eram în turneu cu Filarmonica din Botoşani şi urma să am spectacol la Vaslui. Iar în curând se împlineşte anul de când nu am mai avut activitate concertistică. Am stat cu familia cel mai mult din istoria vieţii mele, dacă pot să spun aşa. A fost o experienţă fericită, dar n-aş dori să se prelungească, sincer să fiu.

Citeşte aici continuarea interviului şi află ce spune Marcel Pavel despre valul incredibil de antipatie care a venit aupra sa după ce s-a îmbolnăvit de COVID.